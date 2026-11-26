Les projets américains du 25 novembre traitent différemment les importations chinoises et européennes. Un sac en cuir montre pourquoi le taux affiché ne suffit pas.

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Le représentant américain au commerce a publié le 25 novembre des projets de droits portant sur 14 partenaires, dont la Chine et l’Union européenne. Les notices sont soumises à consultation. Aucune ne transforme, à cette date, le taux annoncé en nouveau droit à payer sur une cargaison. Les importateurs doivent lire le pays d’origine, le code du produit, les exceptions et les taxes déjà applicables.

Un même produit, deux calculs différents

Pour l’Union européenne, le texte de consultation propose un taux de 15 % après prise en compte du droit de la nation la plus favorisée et des droits de la section 301 déjà applicables, avec des exceptions. Pour la Chine, le projet distingue les produits ordinaires, les produits de l’annexe A et les produits de l’annexe B : jusqu’à 20 % dans le premier groupe, selon le mécanisme de déduction prévu pour certains droits liés au travail forcé, jusqu’à 10 % pour le deuxième groupe et une exemption de cette mesure proposée pour les produits de l’annexe B.

Prenons, à titre purement illustratif, deux sacs à main identiques, à surface extérieure en cuir et d’une valeur douanière unitaire supérieure à 20 dollars, l’un d’origine européenne et l’autre d’origine chinoise. Dans cet exemple, supposons qu’ils relèvent bien de la position 4202.21.90 du tarif américain. Ce code ne figure pas dans les annexes UE et Chine consultées. La première étape est identique : établir le code et la valeur en douane. Après cela, les chemins se séparent. Pour la marchandise européenne, il faut regarder si le produit est exclu puis quelles taxes existantes entrent dans le calcul du seuil proposé. Pour la marchandise chinoise, le code permet de déterminer si elle relève de l’une des deux annexes, puis d’identifier les droits qui resteraient applicables indépendamment de ce projet. Dans un calcul simplifié, si 9 dollars sont déjà dus pour 100 dollars de valeur sur le sac européen et qu’aucun autre prélèvement pertinent ne s’applique, compléter jusqu’à 15 % revient à ajouter 6 dollars, et non 15. Pour le sac chinois, il faut connaître les droits attachés à son origine et le traitement applicable au titre de l’enquête sur le travail forcé avant de calculer le supplément. Cet exemple expose la méthode ; il ne constitue pas le prix d’un dédouanement réel.

Une consultation avant toute mise en application

Ces mesures visent, selon l’USTR, des politiques qui entretiennent des surcapacités industrielles et pénalisent les entreprises américaines. L’administration avait ouvert 16 enquêtes en mars ; elle annonce des conclusions pour 14 partenaires et n’en rend pas à ce stade concernant le Mexique et la Norvège. Le dossier ne se confond pas avec la procédure distincte sur les importations de marchandises produites par le travail forcé.

Le 5 janvier 2027 est la date limite annoncée pour les observations écrites et les demandes de participation aux auditions. Les auditions doivent commencer le 25 janvier. Les pièces à surveiller ensuite sont l’avis définitif, les annexes retenues et leurs instructions d’application. Ce sont elles, et non le taux figurant dans le communiqué, qui permettraient de calculer la charge à l’entrée d’un produit donné.

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