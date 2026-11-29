Une délégation des douanes libanaises a étudié à Amman et à Jaber les formalités et les contrôles. Les projets d’accord restent à l’étude.

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Les douanes libanaises et jordaniennes travaillent à faciliter l’acheminement des marchandises par la Syrie. Leur réunion à Amman a porté sur le transit et les contrôles. Elle n’a pas débouché sur une modification des documents exigés ni sur un délai de passage garanti.

Le président du Conseil supérieur des douanes libanaises, Misbah Khalil, et la directrice générale, Gracia Azzi, ont participé à une visite de trois jours en Jordanie à l’invitation du directeur des douanes jordaniennes Ahmad al-Akalik. Dans le compte rendu du 27 novembre, l’administration libanaise indique que la délégation a visité le centre douanier d’Amman, l’aéroport international Queen Alia et le poste de Jaber. La visite a porté sur le traitement des marchandises, leurs contrôles et la possibilité d’échanger des méthodes de travail contre la contrebande.

Le passage jordanien ne règle pas le transit syrien

Les marchandises acheminées par route entre les deux pays transitent par la Syrie. Au sud de ce pays, le poste syrien de Nassib fait face à Jaber, du côté jordanien. La visite permet aux douanes libanaises et jordaniennes de comparer leur façon de traiter les dossiers. Elle ne modifie ni les conditions d’entrée en Syrie ni les contrôles que chacun des trois États peut imposer à son propre poste. Le compte rendu libanais ne contient pas d’engagement syrien.

Il faut également distinguer une cargaison livrée en Jordanie d’une cargaison qui ne fait que traverser le royaume pour rejoindre un autre marché. La circulaire jordanienne n° 1 de 2026 vise le transit international entre deux postes jordaniens. Elle décrit les informations requises sur la facture accompagnant la déclaration, dont les éléments d’identification des marchandises et les renseignements sur leur valeur et leur conditionnement. Le fait de trouver un accord entre administrations n’exonère pas le transporteur de ces formalités.

Des accords encore à l’étude

Misbah Khalil cite deux chantiers : faciliter le transit et échanger des pratiques de lutte contre la fraude. Le communiqué présente les accords possibles comme étant encore à l’étude. Il ne publie ni texte signé, ni calendrier d’entrée en vigueur, ni décompte des camions libanais à Jaber. Pour les exportateurs, la mesure concrète à attendre est une instruction publiée par les administrations concernées indiquant quels documents ou contrôles changent, pour quels trajets et à partir de quelle date.

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