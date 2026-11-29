Réunis à Sipopo, en Guinée équatoriale, les dirigeants de la CEEAC ont pris acte du retrait du Rwanda et chargé leur Commission d’en régler les conséquences. Kigali avait annoncé son départ en juin 2025, après un différend sur la présidence tournante. Le Tchad prend désormais la tête de l’organisation régionale.

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La Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) a pris acte du retrait du Rwanda lors de son sommet du vendredi 27 novembre à Sipopo, en Guinée équatoriale. Kigali avait annoncé son départ en juin 2025. Les chefs d’État ont chargé la Commission de poursuivre les démarches juridiques, administratives, techniques et financières qui découlent du retrait.

La décision figure dans le communiqué de la 27e session ordinaire. Elle ne constitue ni une nouvelle annonce de départ de Kigali ni une exclusion décidée par les autres gouvernements. Elle précise la suite que les institutions régionales doivent donner à une décision antérieure, après des discussions avec le Rwanda.

Le traité distingue l’annonce du retrait et la fin de l’adhésion

L’article 110 du traité révisé de la CEEAC prévoit qu’un État adresse une notification écrite à la présidence en exercice de la Conférence un an à l’avance. La réception de cette notification ouvre des négociations sur les conséquences du départ. Pendant le préavis, l’État reste tenu de respecter le traité et ses obligations. Il cesse ensuite d’être membre à l’expiration du délai, sauf s’il a renoncé à se retirer.

Le communiqué du gouvernement rwandais du 9 juin 2025 confirme que le cabinet avait réitéré la décision annoncée deux jours auparavant. La date de cette annonce publique ne suffit toutefois pas à établir celle de la réception de la notification écrite prévue par le traité. Le communiqué de Sipopo charge la Commission de régler les suites institutionnelles sans préciser le détail des mesures financières à prendre.

Le désaccord est né autour de la présidence tournante

En juin 2025, Kigali contestait le fait de ne pas avoir obtenu la présidence tournante à l’issue du précédent sommet. Le gouvernement rwandais accusait notamment la République démocratique du Congo d’utiliser l’organisation à son encontre. Vendredi, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a succédé au président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo à la tête de la Conférence.

Après le retrait du Rwanda, la CEEAC compte dix États : Angola, Burundi, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, Sao Tomé-et-Principe et Tchad. Créée en 1983, elle couvre à la fois l’intégration économique et la coopération politique et sécuritaire. Son traité précise que le départ d’un membre ne dissout pas l’organisation.

L’est de la RDC reste à l’ordre du jour

Les dirigeants réunis à Sipopo ont aussi exprimé leur préoccupation au sujet de la situation sécuritaire et humanitaire dans l’est de la RDC. Ils ont appelé à la désescalade et demandé à l’Union africaine et aux partenaires internationaux d’accroître leur soutien au pays. Ce volet du sommet concerne le conflit dans l’est congolais ; il est distinct de la procédure de retrait de la CEEAC.

Le Conseil de sécurité avait demandé en février 2025 au M23 de mettre fin à ses offensives et au Rwanda de cesser son soutien au groupe et de retirer ses forces du territoire congolais. Il avait aussi demandé aux forces congolaises de cesser leur soutien aux Forces démocratiques de libération du Rwanda. L’exécution de ces demandes ne relève pas de la procédure administrative confiée à la Commission à Sipopo.

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