Eau au Liban : WAMA+ mobilise 19,5 millions d’euros

Le Liban engage une nouvelle phase de modernisation de la gestion de l’eau avec WAMA+, un programme de 19,5 millions d’euros financé par l’Union européenne et l’Allemagne. La GIZ doit accompagner les quatre établissements régionaux jusqu’à mi-2029. Le projet prévoit le suivi numérique de 400 sources principales et l’actualisation des dossiers d’environ 800 000 abonnés. Il vise à réduire les pertes, améliorer la facturation et renforcer les recettes des organismes publics, sans annoncer à ce stade un changement tarifaire général.

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Mesurer l’eau produite et remettre à jour les fichiers des abonnés : le programme WAMA+ concentre ses moyens sur deux chantiers de la gestion de l’eau au Liban. Lancé le 21 octobre 2026, il dispose de 19,5 millions d’euros pour accompagner les quatre établissements régionaux jusqu’à mi-2029.

L’Union européenne apporte 16,7 millions d’euros et l’Allemagne 2,8 millions. La GIZ assure la mise en œuvre avec le ministère de l’Énergie et de l’Eau. Les objectifs annoncés portent sur le suivi numérique de 400 grandes sources d’approvisionnement et l’actualisation des dossiers d’environ 800 000 abonnés.

Savoir combien d’eau est produite

Les systèmes de mesure prévus sur les 400 sources doivent alimenter des bases d’information centrales. Les établissements pourront ainsi mieux connaître les volumes disponibles et organiser leur exploitation.

Ce suivi doit aussi aider à repérer les difficultés du réseau et à orienter les interventions. Il faudra toutefois distinguer l’eau produite de celle qui parvient effectivement aux usagers. Installer des outils de mesure ne suffira pas, à lui seul, à supprimer les pertes.

Les 400 sources restent une cible de déploiement. L’annonce du programme ne constitue pas un bilan d’équipements déjà en service.

Remettre à jour 800 000 dossiers

L’autre chantier concerne la relation avec les abonnés. Les fichiers des quatre établissements doivent être actualisés et numérisés afin de rendre la facturation et le suivi des paiements plus fiables.

Pour les organismes publics, disposer d’une base à jour doit faciliter l’identification des abonnements et le recouvrement. Pour les usagers, l’amélioration attendue tient à une gestion plus claire de leur dossier et de leurs échanges avec l’établissement dont ils dépendent.

Les recettes constituent un enjeu central du programme. Elles contribuent au fonctionnement et à l’entretien du service. Lors du lancement, le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Joe Saddi, a lié la modernisation des outils à la réduction des pertes, à l’amélioration de la facturation et à la viabilité financière du secteur.

Un financement européen et allemand

La contribution européenne représente environ 85,6 % de l’enveloppe, contre 14,4 % pour l’Allemagne. Ces fonds financent des équipements et un accompagnement des établissements, sans versement direct annoncé aux ménages.

WAMA+ prolonge le programme WAMA, dont la phase précédente portait notamment sur le cadre juridique, financier et organisationnel de l’assainissement. Cette nouvelle étape met davantage l’accent sur les données de production et la gestion numérique des abonnés.

L’horizon de mi-2029 laisse plusieurs années pour déployer les outils dans les quatre établissements. Leur maintenance et l’actualisation régulière des fichiers devront ensuite entrer dans le fonctionnement quotidien du service.

Ce que les abonnés peuvent en attendre

Le programme vise un service plus fiable et plus transparent. À ce stade, l’annonce ne chiffre pas le nombre d’heures d’approvisionnement supplémentaires que chaque foyer pourrait obtenir. Elle ne fixe pas non plus de calendrier de modification générale des tarifs.

L’amélioration du recouvrement ne doit donc pas être lue comme l’annonce d’une hausse des factures. Les premiers résultats pourront être appréciés sur des éléments concrets : les sources effectivement suivies, les dossiers corrigés et la capacité des établissements à utiliser ces données pour réduire les pertes et mieux organiser la distribution.

Paysage enneigé aux Cèdres, au Liban-Nord. Photographie d’archives Libnanews ; date de prise de vue non établie. Illustration des ressources naturelles libanaises, sans représentation d’une source équipée ni d’un chantier WAMA+. Crédit : Archives Libnanews

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