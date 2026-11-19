Un marché signé en juin 2026 organise la fourniture de personnel à l’établissement des eaux du Liban-Nord jusqu’en juin 2027. Le cahier des charges prévoit des obligations sociales et administratives. Leur inscription ne prouve pas leur exécution et ne constitue pas une décision de titularisation des travailleurs concernés par ce contrat.

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Le travail à la demande dans les services de l’eau du Nord n’est pas seulement une revendication sociale : il correspond à un marché public identifiable. Le registre de l’Autorité des marchés publics décrit un contrat de fourniture de personnel à l’établissement des eaux du Liban-Nord, signé le 1er juin 2026, avec une échéance au 1er juin 2027. Ce dispositif ne constitue pas une intégration de ses travailleurs dans les effectifs permanents.

Un contrat pour faire fonctionner les services

La procédure, annoncée en mars 2026, couvre des fonctions très différentes : ingénierie, exploitation des stations, maintenance, relevé des compteurs, distribution, travaux et tâches administratives. L’établissement achète une prestation de main-d’œuvre à un opérateur contractant. Il ne s’agit pas, dans cette fiche, d’un concours de recrutement d’agents publics.

Cette architecture explique la distinction au cœur du débat : travailler dans les installations d’un établissement public ne signifie pas automatiquement être employé directement par lui. La fiche de marché établit l’existence et la durée du contrat. Elle ne donne pas un état individuel des salariés, de leur ancienneté ou des sommes effectivement perçues.

Des obligations sociales inscrites dans le cahier

Le cahier des charges impose au prestataire l’affiliation des travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale selon les règles applicables, ainsi que la transmission de leurs noms et numéros d’inscription. Il prévoit des rapports mensuels sur les allocations familiales, les indemnités de présence et de transport, et un suivi des présences.

Le même document précise que les prestations n’ont pas un caractère continu garanti. L’établissement peut demander les effectifs correspondant à ses besoins dans les limites du marché. Le texte encadre aussi les remplacements afin de préserver la transmission des compétences. Ces obligations contractuelles doivent être distinguées de leur exécution : un cahier des charges ne prouve ni que chaque droit a été respecté, ni qu’il a été violé.

La stabilité de l’emploi reste une question distincte

Les demandes de sécurisation du statut ne se confondent donc pas avec la simple reconduction d’un marché. Le contrat organise une fourniture de personnel pendant une période déterminée ; il ne règle pas, à lui seul, le passage éventuel vers l’emploi permanent. De même, la publication d’une obligation d’affiliation ne suffit pas à établir la situation réelle de chaque travailleur auprès de la CNSS.

Pour apprécier les conditions effectivement appliquées, il faudrait confronter les dispositions du marché aux relevés de présence, aux versements et aux déclarations sociales. Aucun de ces documents individuels n’est fourni par la fiche publique consultée. Le registre permet néanmoins de situer précisément le débat : il porte sur les conditions d’une activité externalisée indispensable au fonctionnement des services, et non sur une titularisation déjà décidée.

Illustration : Barrage de Chabrouh à Faraya, le 1er octobre 2017. Illustration d’infrastructure hydraulique située hors du périmètre de l’établissement des eaux du Liban-Nord ; cette photo ne montre ni ses installations ni ses travailleurs. FOSS-the-world, CC BY-SA 4.0. Photo entière redimensionnée, habillage Libnanews sous la même licence. CC BY-SA 4.0

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