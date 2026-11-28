En France, le Smic augmente de 1,6 % le 1er décembre et le prix repère du gaz de 5,8 % en moyenne. La prime de Noël est annoncée à partir du 15 décembre, sous réserve du décret. Ces mesures concernent des publics différents et ne suivent pas le même calendrier.

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En France, le salaire minimum augmente le 1er décembre 2026, le même jour que le prix repère du gaz. La prime de Noël, elle, est annoncée à partir du 15 décembre pour les allocataires qui remplissaient les conditions en novembre, sous réserve du décret. La hausse du Smic est inscrite au Journal officiel ; celle du gaz concerne un indicateur, pas toutes les factures.

Smic : 30,33 euros brut de plus par mois à temps plein

Publié le 26 novembre, le décret du 25 novembre porte le salaire minimum de 12,31 à 12,51 euros brut de l’heure à partir du 1er décembre. Pour 35 heures par semaine, il passe de 1 867,02 à 1 897,35 euros brut par mois, soit 30,33 euros de plus. Service Public estime le montant net mensuel à 1 501,94 euros dans le cas général. Le montant inscrit dans le décret est, lui, exprimé en brut.

Le texte applique par anticipation le calcul de la revalorisation annuelle et y ajoute un coup de pouce. La hausse concerne le plancher légal, pas l’ensemble des salaires. À Mayotte, le décret fixe un montant propre : 9,71 euros brut de l’heure, soit 1 472,68 euros brut par mois sur la même base.

Gaz : un prix repère en hausse, à comparer avec son contrat

La Commission de régulation de l’énergie annonce une hausse moyenne de 5,8 % TTC du prix repère du gaz naturel en décembre par rapport à novembre. L’indicateur sert à comparer les offres résidentielles. Il ne remplace ni le prix du kilowattheure ni le montant de l’abonnement figurant dans les conditions du fournisseur.

Pour une offre indexée sur ce prix repère, la formule du contrat détermine comment la hausse est répercutée. Un contrat à prix fixe ne suit pas mécaniquement le mouvement du repère. La dépense du mois dépend aussi de la quantité consommée, qui peut augmenter quand le chauffage fonctionne davantage.

Prime de Noël : deux dates selon le mois d’ouverture du droit

Le calendrier publié le 27 novembre par Service Public prévoit un versement automatique à partir du 15 décembre aux personnes qui bénéficiaient en novembre du RSA, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation équivalent retraite. Pour celles qui commencent à percevoir l’une de ces prestations en décembre, le calendrier prévoit un paiement à partir de janvier 2027. Aucun formulaire n’est prévu pour demander la prime.

Hors Mayotte, Service Public indique 152,45 euros pour une personne seule sans enfant au RSA et 320,15 euros pour un couple avec deux enfants au RSA. Pour les bénéficiaires de l’ASS ou de l’AER, le montant annoncé est forfaitaire, à 152,45 euros hors Mayotte. Au 28 novembre, le décret conditionnant le versement n’avait pas été publié.

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