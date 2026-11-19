Aux États-Unis, le panier de Thanksgiving pour dix personnes atteint 58,63 dollars, selon Farm Bureau. Les relevés effectués début novembre indiquent une hausse annuelle voisine de 6 %. Cette enquête compare une liste précise de courses, sans représenter toute l’inflation ni garantir le prix payé par chaque famille en magasin.

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Aux États-Unis, le panier traditionnel de Thanksgiving pour dix personnes atteint 58,63 dollars en 2026, selon l’enquête publiée le 18 novembre par l’American Farm Bureau Federation. Il augmente d’environ 6 % sur un an, tout en restant inférieur au sommet de 64,05 dollars atteint en 2022.

Thanksgiving : une liste précise de courses

La dinde surgelée de 16 livres coûte en moyenne 23,68 dollars. Le panier comprend notamment la farce, les patates douces, les petits pains, les légumes et la tarte à la citrouille. Ajouter jambon, pommes de terre et haricots verts porte le total à 81,72 dollars.

Les relevés ont été effectués la première semaine de novembre, en magasin et en ligne, dans les cinquante États et à Porto Rico. Les bénévoles recherchent les meilleurs prix, sans coupons promotionnels particuliers ni offres conditionnées à des achats groupés.

Cette enquête informelle compare une liste constante d’aliments. Elle ne mesure donc ni le budget complet d’une réception ni l’inflation générale. Les promotions proposées plus près de la fête peuvent aussi modifier la facture réellement payée.

Illustration : dinde rôtie, 25 novembre 2021. Mark Miller / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Photo entière, habillage Libnanews sous la même licence.

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