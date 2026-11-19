Joseph Aoun demande un plan sécuritaire pour les fêtes, avec protection des lieux fréquentés, organisation de la circulation et mesures sur la route de l’aéroport. Les horaires des camions restent à préciser. Le ministre de l’Intérieur doit réunir le Conseil central de sécurité pour préparer la mise en œuvre concrète.

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Joseph Aoun a demandé, jeudi 19 novembre, la préparation d’un plan sécuritaire pour les fêtes au Liban. Réunis à Baabda, les responsables militaires et sécuritaires ont reçu des consignes portant sur la protection des lieux fréquentés, la circulation et l’accès à l’aéroport. Le ministère de l’Intérieur doit encore organiser leur mise en œuvre.

Le président de la République a présidé cette réunion dans l’après-midi, en présence des ministres de la Défense, Michel Menassa, et de l’Intérieur, Ahmad Hajjar. Le commandant de l’armée, Rodolphe Haykal, ainsi que les dirigeants des principaux services de sécurité y participaient. Les échanges ont porté sur leurs rapports de situation et les dispositions à préparer à l’approche des fêtes.

Un plan sécuritaire des fêtes à préparer

Le compte rendu de la présidence distingue plusieurs priorités. Aoun demande une présence renforcée autour des lieux de culte, des marchés, des centres touristiques et des équipements publics. Il appelle aussi les services à mieux partager leurs informations et à privilégier la prévention, plutôt que d’attendre les incidents pour intervenir.

Ces orientations ne constituent pas encore un dispositif détaillé annoncé aux habitants. Le texte ne fournit ni date de début, ni effectifs supplémentaires, ni liste de restrictions applicables. Il ne signale pas non plus une menace précise contre un lieu ou un événement particulier.

Circulation, poids lourds et route de l’aéroport

La circulation occupe une place importante dans les consignes présidentielles. Aoun demande une organisation exceptionnelle pour limiter les embouteillages pendant les fêtes. Il souhaite notamment un calendrier fixant les horaires de circulation des camions, une présence sécuritaire aux points de congestion et des dispositions particulières sur la route de l’aéroport.

Aucun créneau pour les poids lourds n’est toutefois publié dans ce compte rendu. Les automobilistes et les transporteurs ne disposent donc pas, à ce stade, d’un nouvel horaire réglementaire communiqué à l’issue de la réunion. Le président a demandé sa préparation ; le texte n’en annonce pas l’entrée en vigueur.

Prévention des infractions et coordination des services

Le chef de l’État a également insisté sur la lutte contre les vols, la criminalité, les tirs désordonnés et la détention illégale d’armes. Il demande une application de la loi sans protection accordée aux contrevenants. Son intervention porte sur les missions des services et ne désigne pas de personnes mises en cause dans une procédure particulière.

Aoun appelle enfin les responsables à tenir compte des répercussions des tensions régionales sur la sécurité intérieure. Il affirme que les citoyens doivent sentir la présence des institutions dans toutes les régions, notamment au Sud. Le compte rendu ne présente pas cette demande comme l’annonce d’une nouvelle opération militaire.

Le ministre de l’Intérieur doit convoquer le Conseil central de sécurité pour traduire ces orientations en dispositions concrètes. Cette réunion constitue la prochaine étape annoncée. Les modalités de circulation et les éventuelles consignes au public restent à préciser.

Illustration : portrait d’archives de Joseph Aoun, banque photographique Libnanews. Cette image ne montre pas la réunion du 19 novembre 2026. Date de prise de vue et photographe non renseignés.

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