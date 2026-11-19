Le bulletin respiratoire du 8 novembre 2026 décrit les patients suivis dans un réseau d’hôpitaux et de centres médicaux, pas toute la population libanaise. Les petits effectifs et les dénominateurs expliquent les écarts de positivité. Ce décryptage distingue les infections détectées, la composition recommandée des vaccins et les doses annoncées, sans déduire des chiffres de surveillance un stock disponible en novembre.

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Un pourcentage de tests positifs n’est pas la proportion de Libanais malades. Le bulletin respiratoire du ministère de la Santé daté du 8 novembre 2026 permet de mesurer cette différence : il décrit des patients suivis dans des établissements participants, pas une enquête représentative de toute la population.

Deux groupes, deux dénominateurs

Sur les quatre semaines couvertes, le volet hospitalier recense 37 patients, dont six positifs à la grippe, soit 16,2 %. Il repose sur cinq hôpitaux publics et privés situés à Beyrouth, au Mont-Liban, dans le Nord et à Baalbeck. Les patients hospitalisés présentent fièvre et toux apparues depuis moins de dix jours.

Le second volet porte sur les syndromes grippaux dans neuf centres médicaux répartis entre Beyrouth, le Mont-Liban, le Nord, le Akkar, Nabatiyé et la Békaa. Parmi 48 patients inclus sur quatre semaines, un est positif à la grippe, soit 2,1 %. Les prélèvements sont analysés par PCR au Centre national de la grippe de l’hôpital universitaire Rafic Hariri.

Ces groupes ne sont pas interchangeables. Leur différence ne mesure ni un risque individuel d’hospitalisation ni une incidence nationale. Les petits effectifs imposent aussi de garder le nombre de patients à côté du pourcentage.

Surveiller les virus, préparer les vaccins

La surveillance sert notamment à suivre l’évolution des virus et à préparer les vaccins des saisons suivantes. L’Organisation mondiale de la santé a publié le 27 février 2026 sa recommandation de composition pour la saison 2026-2027 dans l’hémisphère Nord.

Ce calendrier n’est pas fixé à la dernière minute : l’OMS explique que ses recommandations habituelles de février pour le Nord et de septembre pour le Sud laissent environ six à huit mois pour la production, l’autorisation réglementaire et la distribution. Les données virologiques et épidémiologiques alimentent la sélection ; les autorités nationales ou régionales approuvent ensuite les formulations utilisées dans leur juridiction.

Cette succession d’étapes ne renseigne pas, à elle seule, sur une livraison au Liban. Elle ne permet surtout pas d’attribuer un éventuel retard local à une mutation apparue en août ou en septembre.

Les doses annoncées ne sont pas un stock disponible

Le 21 septembre, le ministère avait annoncé 10 000 doses de vaccin antigrippal destinées aux groupes ciblés, avec un début d’administration prévu le 29 septembre. Le ministre reconnaissait alors une quantité insuffisante et évoquait un effort pour l’augmenter. Cette annonce doit rester datée : elle ne constitue pas un inventaire des doses encore disponibles en novembre.

La même campagne comportait un autre volet, consacré au vaccin antipneumococcique PCV20 pour les personnes âgées. Ses doses ne doivent pas être additionnées à celles de la grippe : il s’agit de vaccins différents.

Pour comprendre la situation, trois informations doivent donc rester séparées : les infections détectées dans le réseau de surveillance, la composition recommandée du vaccin et sa disponibilité effective. Le bulletin du 8 novembre éclaire la première. Il ne répond pas aux trois questions à la fois.

Photo d’illustration : préparation d’un geste médical, sans vaccin identifié ni localisation au Liban. Karolina Kaboompics / Pexels.

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