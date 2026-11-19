Le point de 18 heures sur le Sud-Liban, les déclarations de Berri et Geagea, les consultations de Berlin après Shenzhen, la décision sur les Rohingyas et les enfants exposés aux conflits. Cette édition distingue les faits confirmés, les demandes politiques et les résultats diplomatiques qui restent à vérifier ce jeudi.

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Des démolitions documentées à Zawtar el-Charqiyé, de nouvelles prises de position de Nabih Berri et Samir Geagea, puis les consultations de Berlin après le sommet de Shenzhen : voici les principaux faits de ce jeudi 19 novembre. À l’international, la décision de la Cour internationale de Justice sur les Rohingyas et un rapport sur les enfants exposés aux conflits marquent également la journée.

Sud-Liban : des maisons démolies à Zawtar

Des bulldozers de l’armée israélienne ont démoli au moins un bâtiment à Zawtar el-Charqiyé, dans le district de Nabatiyé, ce jeudi. Un reportage de terrain et des photographies documentent ces opérations. Ils attestent la poursuite de démolitions déjà signalées les jours précédents dans cette localité.

Le nombre total de bâtiments touchés, l’heure précise des opérations et un éventuel bilan humain ne sont pas établis. Il faut distinguer ces destructions des frappes signalées dans la matinée à Qantara et dans le secteur d’Aïn al-Samahiyé, entre Zawtar el-Charqiyé et Mayfadoun.

À Kfarchouba, la dépêche du matin fait état de tirs d’artillerie puis d’une frappe aérienne sur les abords nord du village. Des éclats ont atteint les environs d’habitations et des dégâts matériels ont été signalés. La dépêche ne mentionne aucune blessure à ce stade. Ces précisions concernent les événements du matin, pas une nouvelle attaque à l’heure de ce bulletin.

Berri défend l’armée et refuse une zone tampon

Dans son message précédant le 83e anniversaire de l’Indépendance, Nabih Berri affirme que le Sud doit rester libanais et appartenir à ses habitants. Le président de la Chambre rejette sa transformation en zone tampon. Il réclame le retrait israélien, le retour digne des habitants, la reconstruction et la libération des prisonniers.

Berri demande également de fournir à l’armée les moyens nécessaires à ses missions. Il dénonce les campagnes mettant en cause son action et ses sacrifices. Son texte présente l’indépendance comme une responsabilité quotidienne, au-delà de la commémoration du 22 novembre. Il n’annonce ni budget militaire supplémentaire ni nouveau déploiement.

Geagea demande un élargissement de l’enquête dans le Nord

Samir Geagea réclame l’audition des responsables militaires et sécuritaires du Hezbollah après les poursuites visant cinq personnes arrêtées entre Bcharré, le Koura et Batroun. Le chef des Forces libanaises estime que l’enquête doit dépasser le seul groupe interpellé.

Il affirme que les cinq personnes ont reconnu leur appartenance au Hezbollah et que des responsables du parti ont demandé leur libération. Ces affirmations restent attribuées à Geagea. Son communiqué ne constitue pas une convocation judiciaire et ne préjuge pas de la culpabilité des personnes mises en cause, qui bénéficient de la présomption d’innocence.

Résolution 1701 : un rendez-vous à huis clos à l’ONU

Le programme du Conseil de sécurité inscrit ce jeudi des consultations à huis clos sur le rapport relatif à la résolution 1701, à 17 h, heure de Beyrouth. Il ne s’agit pas d’un vote annoncé. Aucun résultat public vérifié de ces consultations n’est intégré à cette édition. L’inscription au programme ne permet pas, à elle seule, d’attribuer une nouvelle décision au Conseil.

Berlin prend le relais diplomatique de Shenzhen

À Berlin, les consultations ont commencé par une rencontre de Volodymyr Zelensky avec Friedrich Merz, Emmanuel Macron et Andy Burnham, les dirigeants des trois pays du format E3. Le chancelier allemand avait auparavant reçu les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff. Cette rencontre est une étape effective, distincte de l’annonce de leur déplacement.

Le soutien à l’Ukraine et les garanties de sécurité figurent au cœur du rendez-vous de la Coalition des volontaires. Aucun accord collectif vérifié n’est présenté dans cette édition. Une conférence de presse était annoncée pour 18 h 15, heure de Beyrouth, après l’horaire de ce bulletin.

Plus tôt, Pékin a publié la déclaration issue du sommet entre Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine. Les trois dirigeants prévoient un dialogue sur les risques nucléaires et une hausse de l’offre de produits pétroliers raffinés. Le texte ne chiffre pas cette hausse et n’annonce aucun cessez-le-feu en Ukraine ou en Iran.

Rohingyas : la CIJ reconnaît un génocide au Myanmar

La Cour internationale de Justice a jugé ce jeudi que le Myanmar avait commis un génocide contre les Rohingyas. La procédure engagée par la Gambie porte sur les obligations du Myanmar au titre de la Convention sur le génocide.

La décision concerne la responsabilité d’un État. Elle ne constitue pas une condamnation pénale individuelle, qui relève d’une autre procédure et d’autres juridictions. Aucun détail non vérifié sur les votes, les réparations ou leurs modalités n’est ajouté ici.

589 millions d’enfants à proximité des conflits

Save the Children publie une analyse estimant que 589 millions d’enfants vivaient en 2025 à moins de 50 kilomètres d’un événement conflictuel meurtrier. Cela représente 23,4 % de la population enfantine mondiale. Ce chiffre mesure une proximité géographique avec les violences, et non un nombre de victimes.

Le rapport souligne aussi les obstacles à l’assistance. Les Nations unies ont vérifié 8 322 incidents de refus d’accès humanitaire aux enfants pour 2025. Un incident peut concerner plusieurs enfants ; ces deux indicateurs ne peuvent donc pas être additionnés.

Groenland : le Parlement danois approuve l’accord de défense

Le Folketing a approuvé l’accord de défense concernant le Groenland par 109 voix, sans opposition ni abstention. Le Parlement groenlandais avait donné son accord le 3 novembre. Le texte complète le cadre de défense de 1951 avec les États-Unis.

Le vote danois ne suffit pas à prouver une entrée en vigueur déjà effective. Le communiqué parlementaire présente encore la notification officielle à Washington comme l’étape permettant d’achever la ratification ; il n’annonce pas son envoi.

Photo d’archives : Nabih Berri, banque d’images Libnanews. Illustration du volet politique libanais ; cette photographie ne représente pas les événements de terrain du 19 novembre.

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