Égypte : Mopco annonce 33 % de gaz en moins

Mopco confirme une réduction de 33 % de ses approvisionnements en gaz naturel et adapte ses usines aux quantités disponibles. En Égypte, la restriction intervient après un premier épisode annoncé début novembre. Elle expose la fabrication d’engrais, les livraisons agricoles et les exportations aux difficultés du système énergétique. Les documents de l’entreprise ne chiffrent pas encore les pertes de production. Le coût du gaz importé explique les arbitrages, tandis que les nouvelles découvertes offshore doivent encore passer au stade du développement.

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Mopco a annoncé le 8 novembre 2026 une réduction de 33 % de ses approvisionnements en gaz naturel. Le fabricant égyptien d’engrais assure maintenir ses opérations avec les volumes disponibles. Cette nouvelle restriction, après celle de 20 % évoquée début novembre, place ses usines sous pression alors que l’Égypte cherche à contenir sa facture énergétique.

Misr Fertilizers Production Company, connue sous le nom de Mopco, a confirmé la notification à la Bourse égyptienne. Elle précise que ses équipes ajustent les opérations et la production aux quantités de gaz reçues. Elle ne publie toutefois ni volume quotidien d’approvisionnement, ni estimation des tonnes d’engrais qui manqueront. Aucune date de retour à la normale ne figure dans la lettre.

Le chiffre de 33 % porte donc sur le gaz, pas sur une baisse mesurée de la production ou du bénéfice. La société ne signale pas non plus un arrêt général de ses installations. Pour ses clients, l’incertitude concerne désormais la durée du rationnement et ses effets sur les livraisons.

Mopco confirme une restriction plus forte

Le 3 novembre, Mopco avait déjà informé le marché qu’elle poursuivait son activité malgré une réduction de 20 % des fournitures aux usines d’engrais. Sa lettre évoquait la hausse du coût des importations. Cinq jours plus tard, elle confirme avoir reçu une notification portant le taux de restriction annoncé à 33 %.

Mopco n’a pas détaillé les débits livrés à chacune de ses unités.

La répartition du gaz entre les unités, les stocks et les contraintes techniques déterminent les possibilités de maintien de la production. Mopco s’engage à informer la Bourse de toute évolution importante.

Le gaz entre dans la fabrication des engrais

Implantée dans la zone franche de Damiette, Mopco produit principalement de l’urée et de l’ammoniac. Dans cette industrie, le gaz ne sert pas uniquement à alimenter les équipements. Il fournit aussi l’hydrogène nécessaire à la fabrication de l’ammoniac, qui entre ensuite dans la production des engrais azotés.

Cette double fonction explique la sensibilité du secteur aux restrictions. Réduire une consommation d’électricité auxiliaire ne remplace pas la matière première chimique manquante. Une usine peut adapter son rythme, mais sa capacité à fabriquer reste liée aux quantités effectivement reçues.

Le gaz pèse également sur les coûts. Dans les filières conventionnelles de l’ammoniac et de l’urée, il représente souvent une part majeure des dépenses d’exploitation. Son renchérissement comprime les marges lorsque les prix de vente ne suivent pas. Une limitation physique des livraisons ajoute une autre contrainte : même une commande rentable peut devenir plus difficile à produire.

Des débouchés agricoles et des recettes d’exportation

Les données publiées par Mopco pour 2024 donnent l’échelle de son activité. L’entreprise indiquait avoir produit 1,718 million de tonnes d’urée. Elle faisait état de 947 000 tonnes exportées et de 795 000 tonnes destinées au marché intérieur. Les mêmes installations approvisionnent ainsi l’agriculture égyptienne et les marchés étrangers.

Pour l’agriculture égyptienne, la question porte sur la disponibilité des engrais au moment des besoins. Pour les acheteurs étrangers, elle concerne le respect des délais et les volumes exportables. Une restriction prolongée pourrait obliger les producteurs à revoir leurs calendriers commerciaux. Aucun déficit national d’engrais ne peut cependant être déduit du seul communiqué de Mopco.

Un autre producteur, Abu Qir, avait expliqué lors du premier épisode de réduction qu’il adapterait son activité au gaz disponible. Selon une agence de presse, ses mesures prévoyaient notamment une gestion des stocks et une réorganisation de la maintenance. Ces ajustements peuvent limiter les perturbations immédiates. Leur efficacité dépend du temps pendant lequel les restrictions restent en vigueur.

La facture du gaz importé pèse sur les arbitrages

L’Égypte utilise le gaz pour produire de l’électricité comme pour alimenter ses industries. L’insuffisance de l’offre locale face à la demande accroît son recours aux importations. La hausse des prix internationaux du gaz naturel liquéfié, dans le contexte de la guerre régionale, rend cet approvisionnement plus coûteux.

Une estimation d’analyste relayée par une agence situe le budget d’importation de GNL pour l’exercice 2026-2027 à environ 10,1 milliards de dollars. Selon la même estimation, 5,8 milliards auraient déjà été dépensés au 6 octobre.

Le gouvernement cherche également des combustibles de substitution. Des sources commerciales ont fait état de l’achat de six cargaisons de fioul à haute teneur en soufre, pour novembre et décembre. Le recours au fioul peut répondre à certains besoins énergétiques. Il ne remplace pas directement le gaz utilisé comme matière première dans la fabrication de l’ammoniac.

L’arbitrage dépasse ainsi la seule facture d’achat de combustible. Limiter les volumes importés peut réduire une dépense immédiate, tout en pesant sur une industrie qui approvisionne les agriculteurs et vend à l’étranger. Le coût industriel dépendra de la durée du rationnement et des livraisons que les producteurs pourront maintenir.

Une découverte offshore attend encore son développement

Le ministère du Pétrole a annoncé, le 6 novembre, des résultats positifs au puits exploratoire Nassim-1X. Il se situe dans la concession Tiba, en Méditerranée. L’estimation initiale porte sur environ 200 milliards de pieds cubes de gaz en place. Eni opère la concession avec Woodside ; Petrobel a réalisé les opérations de forage.

Ce volume ne correspond pas à des réserves récupérables déjà certifiées, encore moins à du gaz immédiatement disponible pour les usines. Le ministère indique poursuivre les études du réservoir. Il prévoit un raccordement aux installations existantes par une conduite d’environ 22 kilomètres, sans annoncer dans ce communiqué une date de première production.

À Damiette, les usines doivent donc adapter dès maintenant leur production au gaz disponible. Le développement offshore annoncé ne fournit pas de réponse immédiate aux restrictions de novembre.

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