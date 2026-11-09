Novaïa Gazeta ferme sa rédaction à Moscou

Novaïa Gazeta a fermé sa rédaction de Moscou le 9 novembre, dix jours après avoir annoncé son arrêt. Les journalistes dénoncent une accumulation de pressions judiciaires, financières et administratives. Le Kremlin conteste la disparition de la presse indépendante en Russie. Retour sur les derniers jours du journal, les poursuites visant son équipe et la distinction avec Novaïa Gazeta Europe, qui continue de publier depuis l’étranger. La fermeture touche une rédaction dont le cofondateur Dmitri Mouratov a reçu le prix Nobel de la paix.

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Novaïa Gazeta a fermé sa rédaction de Moscou lundi 9 novembre, après plus de trente ans d’existence. Les journalistes ont quitté leurs bureaux de la ruelle Potapovski à l’issue d’une dernière réunion. Le journal accuse les autorités russes de l’avoir privé des moyens de poursuivre son travail. Le Kremlin conteste, lui, la disparition de la presse indépendante dans le pays.

La fermeture, annoncée le 30 octobre, est devenue effective lundi. Le cofondateur du journal, Dmitri Mouratov, était présent aux côtés du rédacteur en chef Sergueï Sokolov. Des personnes venues saluer l’équipe ont applaudi les journalistes à leur sortie. Des fleurs ont été déposées près de la plaque commémorative d’Anna Politkovskaïa, selon des reportages de médias russes indépendants.

Novaïa Gazeta quitte ses bureaux, sans renoncer à revenir

Sergueï Sokolov a déclaré que le canal Telegram du journal resterait actif jusqu’à minuit. Il a aussi évoqué une dernière vidéo publiée sur YouTube. Devant ses collègues, il a exprimé l’espoir de reprendre un jour le travail lorsque les conditions politiques le permettront. Aucun calendrier de reprise n’a été annoncé.

Ce départ intervient dix jours après une déclaration collective particulièrement sévère. Le 30 octobre, la rédaction avait annoncé qu’elle couperait ses serveurs et quitterait les locaux occupés depuis trente ans. Elle attribuait cette décision aux autorités et aux services de sécurité russes.

Le journal expliquait avoir perdu à la fois son lieu de travail et sa plateforme de dons. Selon sa rédaction, l’arrêt des contributions des lecteurs l’a privé de ressources indispensables. Elle dénonçait une campagne coordonnée, allant des restrictions bancaires aux poursuites visant ses journalistes. Ces accusations émanent de l’équipe du journal.

Perquisitions et statut d’« agent de l’étranger »

Les pressions se sont intensifiées au cours de l’année. Reporters sans frontières rapporte une perquisition de plus de douze heures dans les bureaux moscovites en avril. Le journaliste d’investigation Oleg Roldouguine a été arrêté ce même mois, puis placé en résidence surveillée.

Le 4 septembre, les autorités russes ont désigné Novaïa Gazeta comme « agent de l’étranger ». Elles ont également inscrit 106 personnes liées à sa rédaction sur une liste de personnes affiliées à des « agents de l’étranger », selon RSF.

Le 15 octobre, les enquêteurs ont perquisitionné le domicile de Sergueï Sokolov avant de le conduire au Comité d’enquête. Il y a été retenu environ trois heures, selon l’organisation. Il était interrogé comme témoin dans une affaire d’utilisation et de conservation illégales de données personnelles, également liée aux poursuites contre Roldouguine. RSF dénonce un harcèlement judiciaire contre la rédaction.

Le Kremlin récuse la lecture de la rédaction

Interrogé lundi sur la fermeture, Dmitri Peskov a rejeté l’idée d’une fin de la presse indépendante russe. Le porte-parole du Kremlin a décrit un paysage médiatique diversifié et concurrentiel. Il a présenté la disparition de certains titres et l’apparition d’autres comme un processus ordinaire de renouvellement.

Cette réponse contraste avec le récit de Novaïa Gazeta. Dans sa déclaration du 30 octobre, l’équipe rappelait le blocage de son site, la révocation de sa licence et les interdictions de publication. Elle soulignait aussi l’impossibilité de couvrir librement la guerre en Ukraine depuis l’introduction de sanctions pénales pour discrédit de l’armée.

Une rédaction marquée par les assassinats

Fondé en 1993, le journal a perdu six journalistes et collaborateurs assassinés depuis 2000, selon RSF. Parmi eux figure Anna Politkovskaïa, tuée le 7 octobre 2006. Ses enquêtes sur la Tchétchénie ont marqué l’histoire du titre.

Dmitri Mouratov a partagé le prix Nobel de la paix 2021 avec la journaliste philippine Maria Ressa. Le comité Nobel avait récompensé leur défense de la liberté d’expression.

La fermeture à Moscou ne concerne pas Novaïa Gazeta Europe. Créé en 2022 par des membres de l’équipe partis à l’étranger, ce média constitue un projet distinct, y compris juridiquement. Il poursuivait ses publications lundi, tandis que les journalistes de la rédaction moscovite emportaient leurs affaires.

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