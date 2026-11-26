La Commission européenne a sanctionné Firmenich, Givaudan et IFF pour des échanges d’informations commerciales entre 2019 et 2023. Le régulateur britannique a annoncé séparément plus de 85 millions de livres d’amendes.

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La Commission européenne a sanctionné Firmenich, Givaudan et IFF pour des échanges d’informations commerciales entre 2019 et 2023. Le régulateur britannique a annoncé séparément plus de 85 millions de livres d’amendes.

Les trois fabricants vendent des compositions odorantes qui entrent dans la fabrication des parfums, mais aussi des shampoings, des détergents et d’autres produits du quotidien. La décision annoncée le 25 novembre par la Commission européenne concerne une entente dans l’ensemble de l’Espace économique européen, de mars 2019 jusqu’aux inspections de mars 2023.

Des informations partagées lors de négociations avec Unilever

Selon la Commission, les fournisseurs se sont renseignés mutuellement sur les hausses de prix envisagées et leurs réponses aux demandes d’Unilever sur les coûts des ingrédients. Ils ont aussi convenu de ne pas démarcher certains salariés travaillant sur ce compte chez leurs concurrents. Bruxelles a constaté que Givaudan et IFF avaient étendu ces échanges à d’autres clients et, par moments, au marché de la parfumerie fine.

Trois amendes européennes et une décision britannique distincte

Givaudan doit payer 252,363 millions d’euros, Firmenich 137,689 millions et IFF 81,915 millions, d’après le détail publié par la Commission. Les trois groupes ont reconnu leur participation et obtenu des réductions pour leur coopération et leur accord avec le régulateur. Celui-ci a aussi tenu compte du rôle plus limité de Firmenich dans certains échanges.

Au Royaume-Uni, la Competition and Markets Authority a infligé aux trois groupes des sanctions totalisant plus de 85 millions de livres, à l’issue d’une procédure distincte. Givaudan a confirmé avoir conclu des accords avec les deux autorités. L’entreprise a aussi annoncé un accord dans une procédure civile antitrust aux États-Unis, qui ne fait pas partie des amendes européennes ou britanniques.

La Commission estime que ces pratiques ont affaibli la concurrence entre fournisseurs. Elle ne chiffre pas, dans son annonce, la hausse éventuelle du prix payé en magasin pour un produit précis. Les amendes ne constituent pas une indemnisation automatique des acheteurs.

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