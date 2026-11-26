Un drone russe a frappé un immeuble de Kharkiv dans la nuit du 25 au 26 novembre, faisant au moins deux morts selon le maire. À Kyiv, les secours ont recensé sept blessés et évacué quatre personnes, dont deux enfants.

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Un drone russe a frappé un immeuble de Kharkiv dans la nuit du 25 au 26 novembre, faisant au moins deux morts selon le maire. À Kyiv, les secours ont recensé sept blessés et évacué quatre personnes, dont deux enfants.

À Kharkiv, un immeuble résidentiel touché

Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a indiqué jeudi matin que deux personnes avaient été retrouvées mortes après l’impact d’un drone contre un immeuble du quartier Novobavarskyï. Trois autres personnes ont été blessées, selon le bilan municipal. Un appartement a pris feu. Le maire a aussi indiqué que des personnes pourraient se trouver sous les décombres, sans confirmer leur nombre.

À Kyiv, des incendies dans le quartier de Desnianskyï

Dans la capitale, le maire Vitali Klitschko a déclaré mercredi soir que la ville était visée par des missiles balistiques. Le Service d’État ukrainien pour les situations d’urgence a ensuite signalé plusieurs feux et des destructions dans des bâtiments non résidentiels du quartier de Desnianskyï. Les pompiers ont éteint tous les incendies qu’ils avaient recensés dans ce secteur. Leur bilan de sept blessés actualise le premier décompte municipal, qui en indiquait quatre, dont deux dans un état grave.

Dans la région de Dnipropetrovsk, les secours ukrainiens ont également annoncé qu’un homme avait été blessé dans le district de Nikopol. Ils ont signalé des incendies dans d’autres secteurs de la région. Ces bilans locaux ne constituent pas un bilan national.

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