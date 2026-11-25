Washington a publié un projet de droits de douane visant 14 économies. Il prévoit un taux de 15 % pour l’Union européenne, droits ordinaires et droits existants au titre de la section 301 déduits, et des prélèvements pouvant atteindre 20 % pour certains produits chinois. Les mesures ne sont pas encore en vigueur.

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Washington a publié un projet de droits de douane visant 14 économies. Il prévoit un taux de 15 % pour l’Union européenne, droits ordinaires et droits existants au titre de la section 301 déduits, et des prélèvements pouvant atteindre 20 % pour certains produits chinois. Les mesures ne sont pas encore en vigueur.

Le bureau du représentant américain au Commerce (USTR) a publié mercredi 25 novembre les conclusions de 14 enquêtes sur les surcapacités industrielles et soumis des projets de droits de douane à consultation. Les observations écrites et les demandes de participation aux auditions sont attendues le 5 janvier 2027. Les auditions débuteront le 25 janvier. Aucune date d’entrée en vigueur des droits proposés n’a été fixée.

Chine et Union européenne : deux calculs différents

Pour la Chine, le projet prévoit jusqu’à 20 % pour les produits non visés par les annexes, après déduction des droits liés à l’enquête américaine sur le travail forcé. Une deuxième liste de produits est visée par un taux pouvant atteindre 10 %, tandis qu’une autre annexe prévoit des exemptions. Le taux de 20 % ne s’applique donc pas indistinctement à toutes les importations chinoises.

Pour l’Union européenne, le projet retient un taux de 15 %, dont sont déduits les droits ordinaires ainsi que les droits déjà appliqués au titre de la section 301, avec des exemptions. Il ne s’agit pas d’une hausse générale de 15 points. Le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et la Suisse sont visés par des propositions similaires pouvant aller jusqu’à 15 %.

Jusqu’à 35 % pour le Vietnam

Les taux proposés peuvent atteindre 35 % pour le Vietnam, 25 % pour l’Inde, 20 % pour Singapour et 18 % pour le Bangladesh, le Cambodge, l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande. Pour le Vietnam, l’Inde et Singapour, Washington évoque des taux inférieurs en cas d’accords répondant aux conclusions des enquêtes. Ces plafonds ne tiennent pas lieu de taux applicable à chaque produit : les notices par économie précisent les déductions et exemptions prévues.

L’USTR avait ouvert ses enquêtes le 11 mars contre seize économies au titre de la section 301 de la loi commerciale américaine de 1974. L’administration estime que les subventions, les crédits préférentiels et d’autres mesures de soutien peuvent pousser la production au-delà de la demande et désavantager l’industrie américaine. Le Mexique et la Norvège figuraient dans le périmètre initial mais ne sont pas concernés par les quatorze propositions publiées mercredi.

Brésil : une consultation sur les avions et le sucre

Dans une procédure séparée, le bureau du représentant américain au Commerce propose de retirer l’exemption des avions finis importés du Brésil et de leur appliquer un droit de 10 %. La mesure pourrait toucher les livraisons d’Embraer aux États-Unis. L’avis prévoit aussi des droits supplémentaires de 0,44 dollar par kilo pour certains sucres de canne bruts et de 0,60 dollar pour certains sucres de betterave bruts et sucres raffinés. Ce volet vise les importations au tarif hors quota, quelle que soit leur origine.

La consultation sur le volet brésilien s’ouvre le 27 novembre. Les observations écrites sont attendues jusqu’au 30 décembre et l’audience publique est prévue le 14 janvier 2027. La démarche intervient au lendemain de la contestation, à l’Organisation mondiale du commerce, des taxes américaines déjà en vigueur sur des produits brésiliens. Washington s’est opposé à la première demande de Brasília de constituer un groupe spécial. Le différend porte sur les droits antérieurs, non sur le projet publié mercredi.

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