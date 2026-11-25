Pour les achats expédiés de pays hors Union européenne, le droit de douane de trois euros et la redevance de deux euros peuvent se cumuler. Le calcul suit les lignes douanières, pas le nombre de colis. Deux paniers à prix identique peuvent donc produire des prélèvements différents pour chaque envoi.

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Un petit colis commandé hors de l’Union européenne peut générer 5 ou 10 euros de prélèvements européens, même si la valeur des achats est identique. Avant le Black Friday, la différence tient à la déclaration du contenu, pas au nombre de cartons. Ces montants ne disent pas, à eux seuls, combien le client paiera à la livraison.

Petits colis hors UE : deux prélèvements à distinguer

Depuis le 1er juillet 2026, l’Union européenne a supprimé la franchise de droits de douane qui s’appliquait aux envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros. Le règlement européen prévoit, à titre transitoire, un droit de 3 euros par article douanier pour les envois relevant des conditions du forfait, dont ceux qui passent par le guichet de TVA à l’importation IOSS et les envois postaux au sens du texte. L’échéance prévue pour ce forfait est le 1er juillet 2028. Au-delà du seuil de 150 euros, ce sont les droits de droit commun, lorsqu’ils sont dus, qui entrent en jeu.

Depuis le 1er novembre, une redevance européenne de traitement de 2 euros s’ajoute par article douanier pour les ventes à distance de biens importés. Elle n’a pas de plafond de valeur : elle peut donc aussi s’appliquer à une commande de plus de 150 euros. Les deux prélèvements se cumulent lorsque l’envoi remplit les conditions de chacun. Les 2 euros européens ne sont pas l’ancienne taxe française du même montant, appliquée de mars à juin 2026 et supprimée le 1er juillet.

La valeur intrinsèque s’apprécie pour l’envoi. En général, le transport et l’assurance n’y entrent pas s’ils apparaissent séparément sur la facture ; cela ne préjuge pas de leur traitement dans le calcul de la TVA. La redevance vise le traitement de la mise en libre circulation des produits vendus à distance. Un simple passage en transit ne constitue pas ce dédouanement. Pour une vente après dédouanement d’un stock déjà en libre circulation dans l’UE, le client ne reçoit pas une nouvelle facture d’importation au titre de cet achat. L’adresse du site marchand ou celle d’un entrepôt ne suffit pas à établir ce statut.

Deux paniers de 40 euros, deux calculs différents

Voici deux simulations pour un envoi commercial de 40 euros de marchandises, depuis un pays tiers vers la France métropolitaine. La plateforme utilise le guichet IOSS. Les deux marchandises sont expédiées ensemble, et aucune ne relève d’un régime particulier. Le tableau ne compte ni TVA, ni livraison, ni frais privés du transporteur. Il ne suppose pas que le vendeur répercute ces sommes au client.

Contenu hypothétique Lignes douanières Droit forfaitaire Redevance Total hors TVA et frais privés Deux tee-shirts identiques à 20 € chacun 1, si les deux pièces figurent sur la même ligne 3 € 2 € 5 € Un tee-shirt à 20 € et un jouet à 20 € 2, si les biens figurent sur des lignes distinctes 6 € 4 € 10 €

La catégorie dépend de la classification tarifaire et de la description des biens, ainsi que de leur origine lorsque la déclaration l’exige. Les prélèvements sont calculés par ligne de déclaration, indépendamment du nombre de pièces sur cette ligne. Deux références commerciales ne correspondent donc pas toujours à deux lignes douanières.

Ce que le prix affiché couvre réellement

Pour les deux prélèvements européens, la douane traite avec le déclarant ou le redevable, qui peut être la plateforme, le vendeur ou le transporteur selon le montage. Cela n’empêche pas une répercussion dans le prix. La TVA peut être collectée par le vendeur ou la plateforme à la commande. Le droit de douane et la redevance peuvent aussi être comptés dans le prix ou dans une ligne séparée, mais la seule mention « TTC » ne dit pas que tous les frais d’importation sont compris. Si le marchand refacture les deux prélèvements au moment d’une vente sous IOSS, ils entrent dans la base de TVA de cette vente. Par exemple, avec une TVA de 20 %, les 5 ou 10 euros ci-dessus ajouteraient 6 ou 12 euros au prix TTC par rapport au même panier sans cette refacturation, toutes choses égales par ailleurs. Ce n’est pas un tarif de livraison.

Si des droits ou taxes restent dus à réception, le transporteur peut les avancer et facturer séparément son propre dédouanement. La Poste distingue ainsi ses frais de gestion des sommes reversées à la douane. Elle précise qu’elle ne facture pas ces frais si les droits et taxes ont tous été acquittés à l’achat. Un envoi en cadeau entre particuliers relève d’un autre régime ; un achat sur une plateforme, même destiné à être offert, n’en relève pas pour autant.

Le 30 octobre, la Commission européenne a publié un premier bilan du trimestre suivant la fin de la franchise : le volume suivi des articles de faible valeur importés directement a reculé de plus de 60 % par rapport à la tendance d’avant juillet. Ce sont des données douanières préliminaires, pas une mesure des achats ni des prix payés. Elles s’arrêtent en septembre, avant la redevance de novembre. Au moment de commander, le contrôle le plus utile reste donc de comparer le total livré, en vérifiant le lieu d’expédition et les éventuels frais restant à payer après le passage en caisse.

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