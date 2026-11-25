Kilmar Ábrego García a quitté les États-Unis mardi pour l’Espagne, selon son avocat et les autorités américaines. Ce départ intervient après vingt mois de contentieux entamé par une expulsion erronée vers le Salvador. L’administration et la défense divergent sur la possibilité d’un retour aux États-Unis, où vit sa famille proche.

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Kilmar Ábrego García a quitté les États-Unis mardi 24 novembre à destination de l’Espagne, selon son avocat et le département américain de la Sécurité intérieure. Le ressortissant salvadorien avait été expulsé par erreur en mars 2025, puis ramené aux États-Unis. Il contestait depuis les démarches de l’administration Trump pour l’éloigner vers un autre pays.

Un départ confirmé, un retour contesté

Le département de la Sécurité intérieure présente le départ comme volontaire et inscrit dans le cadre d’une mesure d’éloignement. Il dit qu’Ábrego García ne pourra pas revenir aux États-Unis. Son avocat, Simon Sandoval-Moshenberg, ne partage pas cette lecture : il présente le départ comme temporaire et estime qu’un retour pourrait être envisageable. Ces positions opposées ne valent ni autorisation de retour ni décision des autorités espagnoles sur son séjour.

Une protection ignorée en mars 2025

En 2019, un juge de l’immigration avait interdit de le renvoyer au Salvador, estimant qu’il y risquait des persécutions. Cette protection, limitée à ce pays, ne lui conférait pas un titre de séjour permanent aux États-Unis. Il avait néanmoins été arrêté dans le Maryland puis conduit au Salvador en mars 2025. L’administration avait reconnu une erreur dans la procédure.

En avril 2025, la Cour suprême a confirmé que les autorités devaient faciliter sa libération au Salvador et traiter son dossier comme s’il n’y avait pas été envoyé à tort. Ábrego García est revenu aux États-Unis en juin 2025. Les autorités ont ensuite envisagé de l’éloigner vers un pays tiers, notamment le Liberia, avant son départ vers l’Espagne.

Une procédure pénale distincte au Tennessee

À son retour aux États-Unis, Ábrego García a fait l’objet de poursuites pour transport illégal de migrants dans un autre dossier, au Tennessee. En mai 2026, un juge fédéral a écarté cette procédure, estimant que les poursuites avaient été engagées en représailles à sa contestation de l’expulsion. Le gouvernement a fait appel. Son départ vers l’Espagne ne constitue pas une décision sur cet appel.

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