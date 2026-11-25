Les notices OFAC d’août et septembre 2026 et le rapport du CRS du 3 novembre permettent de distinguer suspension de licences, exceptions humanitaires et conditions de levée des sanctions. Une permission limitée ne supprime pas toutes les restrictions.

Lire l'article Stop

Une annonce diplomatique, une nouvelle majorité au Congrès ou une autorisation commerciale limitée ne font pas disparaître les sanctions américaines contre l’Iran. Leur fonctionnement repose sur plusieurs textes et plusieurs décisions. Pour comprendre ce qui peut réellement changer, il faut distinguer la loi, les mesures prises par l’exécutif et les permissions accordées pour certaines opérations.

Les documents publiés par l’Office of Foreign Assets Control, l’OFAC, en août et septembre 2026 montrent concrètement cette différence. Certaines autorisations ont été suspendues, tandis que des mécanismes humanitaires restent répertoriés. Ce décryptage décrit ces dispositions datées et le cadre présenté par le service de recherche du Congrès le 3 novembre. Il n’annonce ni nouvel allégement ni permission générale de commercer.

Plusieurs fondements pour une même restriction

Le dispositif américain combine des lois votées au Congrès, des décrets présidentiels et des règlements administratifs. Le CRS distingue les sanctions visant directement certaines personnes ou activités des sanctions secondaires, destinées à dissuader des tiers de traiter avec les cibles principales.

Une personne ou une entreprise peut relever de plusieurs fondements juridiques. Retirer une désignation ne signifie donc pas nécessairement que toutes les autres restrictions disparaissent. L’effet d’une annonce doit être apprécié à partir du texte modifié, des acteurs concernés et des opérations effectivement autorisées.

Les suspensions de 2026 ne sont pas toutes identiques

Dans sa notice actualisée le 8 septembre, l’OFAC détaille une première série de suspensions entrée en vigueur le 24 août. Elle concerne notamment certaines activités éducatives, certains transferts personnels non commerciaux, des services liés aux conférences, ainsi que des échanges sportifs et universitaires couverts par les licences générales F et G.

Une licence générale permet, dans son périmètre, de réaliser une activité autrement interdite sans demander une autorisation individuelle. Sa suspension retire cette possibilité ; elle ne décrit pas nécessairement l’ensemble des activités relevant du même secteur.

La notice distingue un second ensemble, suspendu le 8 septembre : certaines autorisations ou politiques relatives aux survols, à la sécurité aérienne, à l’avitaillement et aux réparations d’urgence, ainsi que la licence J-1 concernant certains séjours temporaires d’avions civils. Les dispositifs transitoires BB et DD prévoyaient des périodes de cessation ordonnée, respectivement jusqu’au 8 et au 23 septembre, sous conditions. Ces délais ne sont pas des autorisations permanentes.

Une demande individuelle n’est pas une garantie

La déclaration de politique du 10 septembre établit une présomption de refus pour les demandes de licences relatives aux opérations interdites par les règles iraniennes et les autres autorités concernées. L’OFAC indique que des licences spécifiques ne peuvent être délivrées que lorsque la loi l’exige ou dans des circonstances exceptionnelles et urgentes, notamment en présence d’un risque pour la vie, l’intégrité physique ou la sécurité environnementale.

L’examen annoncé est individuel, en consultation avec le département d’État. Cette procédure ne doit pas être confondue avec une ouverture commerciale : déposer une demande ne vaut pas autorisation.

Les dispositifs humanitaires ont aussi leurs limites

La licence générale 8A, datée du 26 octobre 2020 et toujours répertoriée sur la page du programme iranien consultée, traite de certaines transactions humanitaires impliquant la banque centrale iranienne, la compagnie pétrolière nationale ou des entités détenues à au moins 50 % par cette dernière. Elle renvoie à des dispositions précises concernant les opérations et paiements autorisés.

Le texte conserve des exclusions et ne permet pas les opérations interdites par d’autres règles applicables. L’étiquette « humanitaire » ne remplace donc pas l’examen du bien, du paiement et des intervenants. Cette distinction décrit le droit cité ; elle ne mesure pas l’accès réel des populations aux médicaments ou à l’alimentation.

Ce que le Congrès peut changer

Le CRS rappelle que certaines dispositions législatives soumettent la levée ou la dérogation à des conditions et à des certifications présidentielles. Son état des lieux du 3 novembre indique aussi que la loi P.L.119-111 a prolongé l’échéance de l’Iran Sanctions Act de 2026 à 2031.

Un éventuel accord nucléaire doit être distingué de son exécution juridique. Selon le CRS, la loi INARA prévoit une période d’examen parlementaire de trente jours pendant laquelle le président ne peut accorder l’allégement des sanctions législatives visé par ce dispositif. Une négociation peut préparer des changements ; elle ne prouve pas qu’ils sont déjà applicables.

Pour suivre une annonce sur l’Iran, trois questions sont donc essentielles : quelle autorité prend la décision, quel texte change et à quelle date ? C’est à ce niveau que se vérifie un assouplissement ou un durcissement, plutôt qu’à partir d’un seul signal politique.

Illustration institutionnelle générique : le Capitole américain à Washington en 1997. Architect of the Capitol, domaine public aux États-Unis, via Wikimedia Commons et archives Libnanews. Cette photographie ne représente pas une décision sur les sanctions de 2026.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews