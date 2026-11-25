Gadi Eisenkot et Avigdor Liberman ont annoncé un premier accord entre leurs partis, qui totalisent 28 des 120 sièges de la Knesset. Les Démocrates de Yair Golan suspendent leurs discussions avec Yashar, tandis que les contacts se poursuivent avec le Likoud. Aucun gouvernement n’a encore officiellement été présenté au Parlement.

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Le parti Yashar de Gadi Eisenkot a annoncé mardi soir un accord avec Yisrael Beitenu, la formation d’Avigdor Liberman. Il s’agit du premier accord bilatéral annoncé depuis qu’Eisenkot a reçu le mandat de former un gouvernement. Au même moment, les Démocrates de Yair Golan ont suspendu leurs négociations avec Yashar. L’accord avec Liberman ne règle donc pas la question de la majorité.

Vingt-huit sièges sur cent vingt

Yashar détient 21 sièges et Yisrael Beitenu en détient 7, selon les résultats définitifs du scrutin du 27 octobre. Les deux formations totalisent 28 sièges sur 120. Leur accord fixe un premier point d’appui mais ne dit pas quels autres partis entreront au gouvernement ou le soutiendront à la Knesset.

Mercredi matin, Liberman a déclaré à la radio publique israélienne que le texte de l’accord serait rendu public après examen juridique. Il s’est dit confiant dans la possibilité de présenter une coalition d’ici la fin de la semaine prochaine. Il n’a ni annoncé l’adhésion d’un autre parti ni présenté cette échéance comme une date officielle. Il a également dit que les discussions avec Judaïsme unifié de la Torah, formation ultraorthodoxe, avançaient, sans annoncer d’accord.

Les Démocrates suspendent les discussions

Les Démocrates de Yair Golan invoquent l’impasse des discussions avec Yashar et la poursuite des échanges entre ce dernier et le Likoud de Benjamin Netanyahou. Les négociations sur un éventuel gouvernement d’union constituent une piste distincte, sans accord annoncé avec le Likoud. La suspension décidée par les Démocrates ne suffit pas non plus à établir leur position lors d’un futur vote de confiance.

Le mandat n’est pas une investiture

Le président Isaac Herzog a confié le mandat à Eisenkot le 8 novembre, après que 67 élus ont recommandé de le charger des négociations. Ces recommandations ne sont pas des engagements à rejoindre une coalition. Selon la loi fondamentale, c’est à la Knesset qu’un futur cabinet doit présenter son programme et sa composition pour obtenir la confiance. Dans l’intervalle, Netanyahou reste à la tête du gouvernement sortant.

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