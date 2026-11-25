La joueuse libanaise Maria El Hachache, 14 ans, retourne cette semaine à Barcelone pour poursuivre sa formation. Le communiqué annonce un titre chez les moins de 16 ans à Cornellà. À Zouk Mosbeh, elle avait remporté le double filles du J30 avec Sofia Tabib, après avoir perdu le premier set.

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La joueuse libanaise de tennis Maria El Hachache, 14 ans, retourne cette semaine à Barcelone pour reprendre sa formation, selon un communiqué transmis à la presse. Elle a rejoint l’académie espagnole l’été dernier et y alterne préparation physique, travail sur le court et participation à des tournois juniors.

Deux résultats dans des épreuves différentes

Le communiqué fait état d’un titre à Cornellà, en Espagne, dans la catégorie des moins de 16 ans. Il ne précise ni le score de la finale ni le nom de l’adversaire. Ce résultat est distinct de sa victoire en double au J30 de Zouk Mosbeh, organisé par la Fédération libanaise de tennis avec la NDU Tennis Academy.

À Zouk Mosbeh, El Hachache et sa compatriote Sofia Tabib avaient perdu la première manche avant de battre Haifa Taha El Jundi et Mariam Kamareddine, 2-6, 6-4, 10-8 au super tie-break. Les deux joueuses ont ainsi remporté le double filles du deuxième rendez-vous juniors organisé en novembre par la fédération et l’académie. Le retour de Maria El Hachache à Barcelone concerne sa formation ; le communiqué n’annonce pas de passage sur le circuit professionnel.

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