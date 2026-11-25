La Constitution libanaise distingue négociation, signature et ratification. Le président négocie les traités en accord avec le premier ministre. Le Conseil des ministres et, dans certains cas, la Chambre doivent donner leur accord. Trois démarches publiques permettent de voir à quel moment chaque institution intervient.

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Un ambassadeur peut s’asseoir à la table des négociations et signer un texte de la part du Liban. Cela ne signifie pas qu’il puisse seul ratifier un traité. La différence importe alors que se poursuivent les discussions sur la sécurité au Sud et l’après-FINUL, et que la commission des Affaires étrangères du Parlement échange avec des interlocuteurs étrangers. La Constitution libanaise distingue les rôles de la présidence, du gouvernement et de la Chambre. Les documents publics permettent de reconnaître les étapes, même lorsque le mot « accord » sert à en décrire plusieurs.

À Baabda, la négociation des traités n’est pas un pouvoir solitaire

L’article 52 confie au président de la République la négociation et la ratification des traités, en accord avec le premier ministre. Le texte pose une autre condition : le Conseil des ministres doit donner son accord avant qu’un traité soit considéré comme ratifié. L’article 64 prévoit, de son côté, que le premier ministre représente le gouvernement et parle en son nom. Il ne s’agit donc pas de deux pouvoirs concurrents : la Constitution organise leur intervention à des titres distincts.

Au Conseil des ministres, les accords et traités internationaux figurent parmi les questions que l’article 65 qualifie de fondamentales. Ils requièrent l’approbation des deux tiers des membres fixés par le décret de formation du gouvernement. Le seuil n’est pas celui des seuls ministres présents. Le président peut présider la séance s’il y assiste, mais ne prend pas part au vote, précise l’article 53.

À la Chambre, le vote n’est pas requis pour chaque contact

Le gouvernement informe les députés des traités lorsque l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent. L’article 52 distingue cette information de l’accord préalable de la Chambre, qu’il exige pour trois catégories : les traités qui engagent les finances publiques, les traités commerciaux et ceux que le Liban ne peut pas dénoncer à l’expiration de chaque année. Dans ces cas, informer les députés ne suffit pas. À l’inverse, un entretien ou une consultation ne déclenche pas à lui seul une ratification.

Les députés disposent aussi d’un canal de dialogue. L’ordre du jour de leur commission des Affaires étrangères prévoyait le 24 novembre une rencontre consultative avec des membres de l’Assemblée nationale française. Le programme publié visait les développements politiques et diplomatiques et la coopération entre les deux assemblées. Ce canal parlementaire se distingue d’une délégation habilitée à signer un texte au nom de l’État. L’ordre du jour ne constituait ni un vote ni une décision des Nations unies sur l’avenir de la FINUL.

De la déclaration à l’ONU à la signature de Washington

En avril, dans une lettre versée au dossier du Conseil de sécurité, le gouvernement libanais a dit se tenir prêt à engager des négociations directes avec Israël, avec une participation civile et sous parrainage international. La lettre établit une position du gouvernement. Elle ne constitue pas un accord entre les parties. Le rapport du secrétaire général de l’ONU du 12 novembre retrace ensuite les pourparlers menés sous l’égide américaine et l’annonce d’un cadre trilatéral le 26 juin.

Ce jour-là, à Washington, c’est l’ambassadrice libanaise aux États-Unis, Nada Hamadé Moawad, qui a signé lors de la cérémonie officielle. La présence d’une représentante à la table, puis sa signature, documentent deux actes diplomatiques. Elles ne suffisent pas à attester, à elles seules, une procédure de ratification ni à conclure qu’un traité de paix a été conclu. Le statut de chaque texte dépend de son contenu et des décisions prises ensuite. Quant au mandat d’une mission des Nations unies, il relève d’une décision du Conseil de sécurité, pas d’une consultation à Beyrouth ou à Paris.

Pour lire une prochaine annonce, il faut donc chercher la pièce qui l’accompagne : un ordre du jour prouve qu’un échange était prévu, une déclaration indique la position d’un gouvernement et un texte signé identifie ce que les parties ont adopté à ce stade. Lorsqu’il s’agit d’un traité soumis à l’article 52, l’accord du Conseil des ministres et, dans les cas prévus, celui de la Chambre apportent des preuves différentes.

En couverture : le Parlement libanais à Beyrouth, photographie d’archives. Elle ne représente ni la consultation du 24 novembre ni la signature de Washington. François El Bacha / Libnanews.

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