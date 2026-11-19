Janta dans la Békaa, rejet du retrait américain demandé contre l’Iran, propositions de trêve à Berlin et prolongation des loyers encadrés en France : cette édition de minuit distingue annonces, faits établis et étapes encore attendues. Au Liban, elle revient sur la souveraineté et sur l’alerte patrimoniale de Nahr el-Kalb.

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Dans la Békaa, Israël annonce une frappe à Janta, tandis que les signalements libanais ne permettent pas encore d’établir un bilan. À Washington, le Sénat rejette la demande de retrait des hostilités contre l’Iran. À Berlin, quatre dirigeants proposent une trêve énergétique hivernale à la Russie. Voici l’essentiel au début de ce vendredi 20 novembre, à minuit à Beyrouth.

Janta : une frappe annoncée, des justifications attribuées

L’armée israélienne annonce avoir frappé le secteur de Janta, dans la Békaa, jeudi 19 novembre. Elle affirme avoir repéré une activité sur un site qu’elle présente comme anciennement utilisé par le Hezbollah. Cette qualification et cette justification n’ont pas été vérifiées indépendamment.

L’annonce figure dans un communiqué transmis à la rédaction, dont la publication originale n’a pas été retrouvée sur les pages officielles accessibles. Du côté libanais, l’Agence nationale d’information rapporte des frappes dans le secteur d’Al-Chaara, dans la chaîne orientale. Son correspondant indique que les détonations ont été entendues à Baalbek.

Les éléments consultés ne permettent pas de fixer un décompte fiable, l’heure exacte des attaques ou un bilan humain. Les horaires des dépêches ne prouvent pas plusieurs vagues distinctes. Ces événements concernent la Békaa, pas le Sud-Liban, et ne doivent pas être confondus avec l’annonce israélienne du 16 novembre.

Au Liban, la souveraineté et le rôle de l’armée

Dans son ordre du jour pour le 83e anniversaire de l’Indépendance, le commandant de l’armée, Rodolphe Haykal, réaffirme l’objectif d’étendre l’autorité de l’État à tout le territoire et de lui réserver les armes. Il dénonce également les attaques israéliennes et leurs conséquences pour les localités et le retour des habitants.

Ce texte publié jeudi est une prise de position générale, non une réaction spécifique à Janta. Dans son propre message pour l’Indépendance, Nabih Berri refuse que le Sud devienne une zone tampon. Le président de la Chambre demande le retrait israélien, la reconstruction et les moyens nécessaires à l’armée. Il n’annonce pas un financement supplémentaire déjà accordé.

Iran : le Sénat américain refuse la demande de retrait

Le Sénat américain a rejeté jeudi la résolution H.Con.Res.93, qui demandait le retrait des forces américaines des hostilités contre l’Iran. Le service de presse du Sénat confirme que le vote portait sur l’adoption du texte lui-même, et non sur une simple étape de procédure.

La Chambre des représentants avait adopté cette résolution en septembre. L’accord de la seconde chambre n’a donc pas été obtenu. Le texte réservait notamment des exceptions liées à la défense contre une attaque imminente et à une autorisation spécifique du Congrès.

Ce rejet n’est ni une nouvelle autorisation de guerre ni l’annonce d’un changement opérationnel. Il bloque cette démarche parlementaire de retrait ; il ne permet pas de conclure à une cessation des hostilités.

Berlin propose une trêve énergétique pour l’hiver

L’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Ukraine appellent la Russie à accepter une trêve énergétique pendant l’hiver. Leur déclaration du 19 novembre demande aussi un cessez-le-feu permettant les exportations alimentaires en mer Noire. Ces propositions ne constituent pas un accord accepté par Moscou.

Les quatre dirigeants envisagent des garanties de sécurité solides pour l’Ukraine après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu. Les mécanismes cités restent conditionnels : le document n’annonce pas leur déploiement et n’active pas l’article 5 de l’OTAN. La participation américaine à la réunion ne transforme pas Washington en cinquième auteur de cette déclaration.

Volodymyr Zelensky souhaite également préparer une prochaine rencontre réunissant l’Ukraine, les Européens, les États-Unis et la Russie. Il veut discuter de sa date et de son ordre du jour avec les émissaires américains. Aucun calendrier définitif ni accord russe de participation n’est établi dans ces déclarations.

France : deux années supplémentaires pour les loyers encadrés

L’Assemblée nationale a définitivement adopté la prolongation de deux ans de l’expérimentation de l’encadrement des loyers. Le vote de jeudi, en deuxième lecture, reprend sans modification le texte du Sénat. La prolongation porterait l’échéance à novembre 2028.

Le dispositif reste expérimental et ne s’étend pas automatiquement à toutes les communes françaises. L’adoption parlementaire doit être distinguée de la promulgation et de la publication de la loi, qui restent les étapes à vérifier pour son entrée en vigueur.

Nahr el-Kalb : une alerte sur le patrimoine

ICOMOS Liban demande le retrait d’une base en béton installée sur le promontoire de Nahr el-Kalb pour un mât de drapeau. Dans son alerte du 17 novembre, l’organisation réclame la réhabilitation du lieu et une implantation alternative, avec une évaluation des effets sur le patrimoine.

Il s’agit d’une demande de l’organisation spécialisée, pas d’un ordre administratif de démolition. Le site figure sur la liste indicative du patrimoine mondial ; cette étape ne vaut pas inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Illustration : photographie d’archives de la Békaa, septembre 2024, fonds Libnanews. Elle ne représente pas les frappes signalées le 19 novembre 2026. Habillage éditorial Libnanews.

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