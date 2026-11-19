Toyota et Lexus rappellent des véhicules aux États-Unis et au Canada pour des airbags Takata. Les listes de modèles et les dates de notification varient selon le pays. Voici comment vérifier le VIN d’un véhicule importé et pourquoi ces chiffres ne s’appliquent ni au parc français ni au parc libanais.

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Aux États-Unis, le rappel des airbags Takata chez Toyota et Lexus concerne potentiellement 314 029 véhicules. Le générateur de gaz de l’airbag avant passager risque de se rompre. La campagne américaine 26V748, annoncée par Toyota le 12 novembre, figure dans une lettre de la NHTSA datée du 18 novembre 2026. Un rappel distinct concerne environ 8 646 véhicules au Canada.

Rappel des airbags Takata : quels modèles vérifier ?

Le dossier américain concerne certains exemplaires de sept modèles, répartis selon les années-modèles suivantes :

Lexus SC430 : 2002–2010 ;

Lexus IS250 : 2011 ;

Lexus GX460 : 2017 ;

Toyota Corolla : 2003–2008 ;

Toyota Tundra : 2005–2006 ;

Toyota Sequoia : 2005–2007 ;

Toyota 4Runner : 2016–2017.

La présence d’un modèle dans cette liste ne suffit pas à identifier un véhicule concerné. Le défaut peut toucher un générateur installé à l’origine ou posé lors d’un précédent rappel. La vérification doit donc porter sur le véhicule précis, pas seulement sur son nom commercial.

Avec le temps, certaines conditions de chaleur et d’humidité peuvent dégrader le produit propulsif. Lors du déclenchement de l’airbag, le générateur risque alors de se rompre et de projeter des fragments métalliques. Le danger porte sur l’airbag avant passager, même si les fragments peuvent atteindre d’autres occupants.

Deux calendriers nord-américains

Aux États-Unis, les concessionnaires remplaceront gratuitement le générateur ou l’ensemble de l’airbag, selon le modèle. L’envoi des courriers aux propriétaires doit commencer le 28 décembre 2026.

Au Canada, Toyota a annoncé son rappel le 13 novembre. Il vise les mêmes familles de modèles et années, sauf l’IS250, absente du communiqué canadien. Le constructeur prévoit une notification des propriétaires d’ici au 11 janvier 2027 et une réparation gratuite. Les outils officiels Toyota Canada et Lexus Canada permettent de consulter la situation avec le numéro d’identification du véhicule.

Le VIN, plutôt qu’une simple recherche par modèle

Ce numéro, appelé VIN, compte 17 caractères. Il figure notamment sur les documents du véhicule et à la base du pare-brise. L’outil de la NHTSA indique les rappels non réparés pour un véhicule identifié ; une recherche par année et modèle fournit seulement un résultat général.

La base américaine a des limites. Elle ne présente pas les rappels déjà réparés et peut ne pas encore intégrer tous les VIN d’une campagne récente. Elle ne recense pas non plus les rappels concernant les véhicules internationaux. Un résultat vide ne remplace donc pas une vérification auprès du constructeur lorsque le marché d’origine ou l’historique est incertain.

France et Liban : ne pas transposer les chiffres

Ces volumes ne constituent pas un bilan mondial. En France, Lexus propose son propre vérificateur VIN et des consignes « Stop Drive » pour les véhicules visés par ses campagnes locales. Elles ne doivent pas être confondues avec la seule liste américaine ci-dessus.

Pour une voiture importée au Liban, le bon point de départ reste le canal officiel de son marché d’origine. Le propriétaire peut ensuite transmettre le VIN au service après-vente de BUMC, distributeur agréé de Toyota et Lexus au Liban, pour connaître les modalités applicables. Les annonces américaines et canadiennes ne prouvent ni une extension chiffrée au Liban ni une prise en charge gratuite sur place.

Illustration : tableau de bord d’une Toyota Corolla S 2005, photographié le 10 mai 2005. Ce véhicule n’est pas identifié comme concerné par le rappel. Photo Milkmandan, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Réduction proportionnelle et habillage Libnanews ; composition sous la même licence.

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