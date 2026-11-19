Les 21 et 22 novembre 2026, Ras Baalbek propose un marché et des activités au souk. Le festival accompagne l’inauguration du sentier de la foi et du patrimoine. Les lieux de culte, les canaux romains et le pressoir à mélasse figurent au programme. Les départs des visites restent à préciser.

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Le patrimoine de Ras Baalbek se découvre les 21 et 22 novembre, des étals du souk aux églises du village. Le festival « A droub dayetna » se tiendra ces deux jours de 10 h à 16 h dans le souk. Le programme associe l’inauguration du sentier de la foi et du patrimoine à un marché de mouné, des activités artistiques et des animations pour les enfants.

Deux journées au souk, de 10 h à 16 h

Le Forum de Ras Baalbek organise cette manifestation avec la municipalité. Le programme mentionne l’appui de l’Union européenne et du Programme des Nations unies pour le développement. Outre les visites et les animations au souk, il prévoit un marché consacré à la mouné, ces provisions que les familles préparent pour l’hiver.

Les horaires annoncés couvrent les deux journées du samedi 21 et du dimanche 22 novembre. Ils ne précisent pas l’heure de départ de chaque visite. Aucun tarif ni dispositif d’inscription ne figure dans le programme consulté.

Le patrimoine de Ras Baalbek, des églises au pressoir

Le parcours annoncé passe notamment par l’église Mar Élyan, le monastère Notre-Dame de Ras Baalbek et les sanctuaires Mar Touma et Mar Charbel. Il comprend aussi les canaux romains, les églises Saint-Paul, Sainte-Rita, Saint-Élie et Sainte-Barbe, ainsi que la maison des Petites Sœurs de Jésus et le pressoir à mélasse.

L’inventaire du circuit culturel local donne un aperçu de ces usages. Il décrit les anciens canaux sous le village, dont l’eau était accessible par des puits. Le pressoir de Saadallah Mansour, autre étape annoncée, a servi à produire de la mélasse pendant plus de deux siècles selon cet inventaire. Il a cessé de fonctionner à la mort de son propriétaire en 1996.

La présentation locale distingue les étapes du centre, que l’on parcourt à pied, de certains sites en dehors du village. Pour le week-end du festival, le programme annonce une visite de la localité sans préciser sa durée ni les conditions d’accès à chacun des sites.

Illustration de la mouné : makdous photographiés en 2016, sans lien avec les exposants du festival. Photo QuasarFr, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Habillage Libnanews sous la même licence.

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