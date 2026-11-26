Le différend vise les déclarations 2020–2024, les écarts de change et les provisions sur les euro-obligations. Un exemple sépare les écritures contestées.

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Dans son communiqué du 16 novembre, l’Association des banques du Liban conteste la demande du ministère des Finances de rectifier les déclarations fiscales 2020 à 2024. Deux écritures sont en cause : l’effet du change sur les comptes en livres et le traitement des provisions pour pertes sur les euro-obligations. L’une touche à la conversion des montants, l’autre à la valeur recouvrable des titres.

Un titre, deux unités de mesure

Soit un titre fictif acquis 100 dollars lorsque le taux de conversion comptable est de 1 500 livres pour un dollar. Sa valeur convertie est de 150 000 livres. Si le titre ne vaut plus que 25 dollars et que le taux utilisé est désormais de 89 500 livres, sa valeur convertie est de 2 237 500 livres. Le détenteur a perdu 75 dollars de valeur de marché, tandis que le montant converti a augmenté de 2 087 500 livres. Cet exemple n’est ni une méthode fiscale prescrite ni le bilan d’une banque. Il isole l’effet combiné de la baisse du titre en dollars et de la dépréciation de la livre.

Les banques soutiennent que l’écart de conversion ne constitue pas, à lui seul, un profit encaissé ni une hausse équivalente de leur capacité à payer. L’exemple montre pourquoi. Pour autant, la seule perte du titre en dollars ne permet pas de calculer l’impôt : il faut connaître le taux applicable à chaque exercice, la date de l’opération et les règles qui distinguent un ajustement de bilan d’un résultat taxable. Une vente et une simple réévaluation en fin d’exercice n’impliquent pas les mêmes flux.

La provision pose une question différente

La provision reconnaît comptablement le risque de ne pas recouvrer une créance. Elle réduit le résultat comptable lorsqu’elle est constituée, mais sa déductibilité fiscale dépend du droit applicable et de la situation de chaque titre. Réintégrer une provision à l’assiette signifie ne pas la traiter comme une charge fiscale à ce stade ; cela n’annule pas la perte économique. Si une provision a été déduite, il reste à examiner le traitement d’une éventuelle reprise ultérieure lorsque les perspectives de recouvrement s’améliorent.

L’Association des banques demande une réponse législative et a annoncé des fermetures d’avertissement le mercredi. Son communiqué ne constitue pas une décision de justice. Pour établir quelle charge est exigible, il faut disposer du fondement invoqué par l’administration, de ses instructions de calcul et, en cas de contestation individuelle, des décisions rendues sur les dossiers concernés. La grève ne permet pas de présumer l’issue d’un recours ni de fixer ce que chaque banque devra payer.

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