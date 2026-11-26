À Erbil et à Dohouk, des manifestants ont contesté le 26 novembre les décisions fédérales sur l’administration des postes-frontières et la gestion d’activités pétrolières.

20

Lire l'article Stop

Des milliers de personnes se sont rassemblées jeudi 26 novembre près de la citadelle d’Erbil pour dénoncer les décisions de Bagdad sur les postes-frontières et le pétrole. Des manifestations ont aussi eu lieu à Dohouk. La mobilisation intervient au lendemain d’une décision de la Cour suprême fédérale et d’un communiqué du gouvernement régional du Kurdistan contestant les mesures annoncées par le pouvoir central.

Des rassemblements à Erbil et à Dohouk

À Erbil, le rassemblement a eu lieu au pied de la citadelle, à l’appel du gouvernorat. De nombreux participants ont brandi le drapeau du Kurdistan irakien. Plusieurs comptes rendus de terrain attestent aussi d’une mobilisation à Dohouk. Aucun comptage officiel consolidé ne permet de chiffrer la participation aux différents rassemblements.

Des mesures fédérales qui portent sur les frontières et le pétrole

Le gouvernement du premier ministre Ali al-Zaidi a annoncé mardi des mesures visant à placer les postes-frontières de la région sous administration fédérale et à reprendre la gestion de certains gisements relevant jusqu’ici du contrôle kurde sur le terrain. Bagdad présente cette démarche comme une mesure contre la contrebande. La Cour suprême fédérale a confirmé mercredi la compétence fédérale en matière de sécurité des frontières internationales et de surveillance des opérations pétrolières. Elle a aussi distingué cette compétence de l’administration douanière, qui doit être coordonnée avec les autorités régionales et locales.

Le gouvernement régional affirme que les mesures empiètent sur ses droits constitutionnels. Dans son communiqué du 25 novembre, il demande l’application intégrale de la Constitution, notamment de l’article 140 sur les territoires disputés, et dit soutenir la lutte contre la contrebande à l’échelle de l’Irak. La contestation porte donc sur l’autorité qui mettra en œuvre les mesures et la manière dont elle le fera, pas uniquement sur la répartition des recettes. Les manifestations de jeudi ne permettent pas d’établir que l’administration des postes ou la gestion des gisements a déjà changé.

Photo d’archive : la citadelle d’Erbil, le 20 septembre 2017. Levi Clancy / Wikimedia Commons, CC0. Ce cliché ne montre pas la manifestation.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews