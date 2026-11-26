Le gouvernement britannique présente le 26 novembre un projet de loi pour mettre en œuvre deux accords avec l’UE. Les contrôles et prélèvements ne changent pas immédiatement.

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Le gouvernement britannique a présenté jeudi 26 novembre son projet de loi sur le partenariat européen. Le texte doit permettre au Royaume-Uni d’appliquer deux accords négociés avec l’Union européenne : l’un sur les contrôles sanitaires et phytosanitaires, l’autre sur le rapprochement des marchés du carbone. Le dépôt du texte ne supprime aucun contrôle à lui seul.

Moins de certificats pour les échanges agroalimentaires

Les deux parties avaient annoncé la fin des négociations au sommet du 20 novembre. Pour les échanges entre la Grande-Bretagne et l’Union, l’accord sanitaire prévoit de supprimer la plupart des certificats et des contrôles qui visent aujourd’hui les animaux, les produits d’origine animale et les végétaux concernés. Londres cite les saucisses fraîches, les plants de pommes de terre et les moules parmi les produits dont l’accès au marché européen serait facilité. Les deux parties visent une application à partir du 1er mars 2028.

Le dispositif prévoit aussi des simplifications pour certains échanges entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, en articulation avec le cadre de Windsor. Il ne remet pas en cause les règles propres à l’accès nord-irlandais au marché unique. La baisse des coûts de certification annoncée par Londres ne constitue pas une baisse de prix déjà observée dans les magasins.

Un calendrier différent pour le carbone

Le second accord doit permettre la reconnaissance mutuelle de quotas d’émission. L’objectif est de faire fonctionner ce lien à compter du 1er janvier 2028. Une fois les procédures achevées, les marchandises visées pourraient bénéficier d’exemptions réciproques des mécanismes d’ajustement carbone aux frontières. Les 6,5 milliards de livres cités par le gouvernement représentent la valeur estimée des exportations britanniques concernées, notamment d’acier et d’aluminium, et non le montant des prélèvements évités.

Le gouvernement britannique indique qu’il s’alignera sur les règles européennes dans les domaines couverts et sera consulté en amont sur leur évolution. Il prévoit un contrôle parlementaire des normes nouvelles ou modifiées. L’étape du 26 novembre vise à donner au gouvernement les moyens juridiques d’appliquer les accords ; elle ne vaut ni adoption de la loi, ni entrée en vigueur des deux accords.

Photo d’archive : bâtiment Europa du Conseil européen à Bruxelles, février 2016. Samynandpartners / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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