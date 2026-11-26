Des porte-conteneurs ont de nouveau franchi Suez en novembre et deux armateurs ont annoncé le retour d’un service par le canal. Ce mouvement ne garantit ni des délais plus courts vers le Liban ni une baisse du fret. Une surcharge saisonnière annoncée pour le 25 novembre illustre bien cette différence.

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Deux porte-conteneurs d’Evergreen et d’Ocean Network Express ont franchi le canal de Suez les 8 et 15 novembre 2026, selon l’Autorité du canal. Maersk et Hapag-Lloyd ont de leur côté annoncé le retour par Suez d’un service commun entre l’Inde et l’Europe. Pour les importateurs libanais, ces décisions ne valent ni changement de desserte ni baisse du prix du fret.

Le retour par Suez se décide ligne par ligne

Un passage constaté n’a pas la même portée qu’un changement de service. Les deux transits annoncés par l’Autorité égyptienne montrent que des porte-conteneurs de ces compagnies ont de nouveau emprunté le canal. Ils ne renseignent ni sur la régularité des passages suivants ni sur la part de leur flotte qui repasse par Suez.

Maersk et Hapag-Lloyd sont allés plus loin en annonçant le remplacement du détour par le cap de Bonne-Espérance pour l’un de leurs services communs. Les deux armateurs attendent un acheminement plus rapide, sans publier de mesure du gain déjà obtenu. Maersk précise que les changements sur d’autres lignes restent liés à l’évolution de la situation en mer Rouge.

En octobre, plus de passages et de recettes

Les chiffres d’octobre publiés par l’Autorité du canal permettent de mesurer une reprise de la fréquentation avant ces passages de novembre. Le nombre de transits, tous types de navires confondus, a progressé d’environ 32 % sur un an. Les recettes ont presque doublé. Ces deux indicateurs ne disent pas combien de conteneurs étaient à bord ni quels ports ont reçu les marchandises.

Canal de Suez Octobre 2025 Octobre 2026 Transits, tous navires 1 128 1 490 Recettes du canal 373 millions de dollars 724 millions de dollars

Pour le Liban, la desserte et le prix restent distincts

CMA CGM répertorie une liaison directe entre l’Asie et les ports de Beyrouth et de Tripoli. Cette offre commerciale n’atteste ni un changement récent de trajet pour le service libanais ni la réalisation d’une escale annoncée. Les deux transits constatés en Égypte ne permettent donc pas de chiffrer un gain de délai à l’arrivée au Liban.

Le même armateur a annoncé une surcharge de haute saison pour les chargements à partir du 25 novembre. Elle vise les expéditions des principaux ports d’Asie vers les ports de base de Méditerranée et d’Afrique du Nord : 800 dollars par conteneur de 20 pieds, 1 600 dollars pour un 40 pieds. Au départ de Chine, elle peut être comprise dans le fret. Des frais de manutention, de carburant ou des frais locaux peuvent aussi s’appliquer.

Ces montants ne constituent pas un devis pour Beyrouth ou Tripoli. L’avis ne lie pas cette surcharge à un incident de sécurité. Pour comparer deux offres, le tarif de base ne suffit donc pas : il faut vérifier le port d’arrivée, la date de chargement, les frais inclus et le délai annoncé pour l’expédition en question.

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