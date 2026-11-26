À Rennes, le jury lycéen a couronné « JE », le roman de Lilia Hassaine qui raconte Jane Eyre du point de vue de la première épouse de Rochester.

14

Lire l'article Stop

Lilia Hassaine a remporté jeudi 26 novembre le 39e prix Goncourt des lycéens pour JE, paru chez Gallimard. Le jury national a annoncé son choix à l’hôtel de ville de Rennes. Dans son quatrième roman, l’écrivaine raconte l’histoire de la première épouse de Rochester, que les lecteurs de Jane Eyre connaissent sous le nom de Bertha.

La première épouse de Rochester raconte sa propre histoire

Le roman s’ouvre en Jamaïque en 1831. Antoinette Cosway y rencontre Edward Rochester, un Anglais dont elle s’éprend avant de mesurer l’emprise qu’il exerce sur elle. Là où le roman de Charlotte Brontë faisait surtout apparaître Bertha à travers ce que les autres personnages disent d’elle, Hassaine confie la narration à Antoinette. La jeune femme revient sur les événements qui l’ont menée de la Jamaïque au manoir anglais où son mari la tient enfermée.

Ce déplacement du récit a un précédent : dans La Prisonnière des Sargasses, Jean Rhys avait déjà imaginé la vie d’Antoinette avant Jane Eyre. Hassaine reprend le personnage pour suivre, à la première personne, le passage de la séduction à l’isolement. Son livre est paru le 20 août dans la collection Blanche de Gallimard.

Douze lycéens ont départagé cinq finalistes

Le jury national réunissait douze délégués désignés à l’issue des délibérations régionales du 23 novembre. Cinq romans restaient en lice : outre celui de Lilia Hassaine, Faire la peau de Louise Chennevière, Nous aussi d’Anne Godard, Joseph dans la nuit d’Olivier Grondeau et De l’autre côté du lac de Sylvain Prudhomme. Près de 2 000 élèves ont participé à l’édition 2026, organisée par le ministère de l’Éducation nationale et la Fnac.

Lilia Hassaine avait déjà reçu le Renaudot des lycéens en 2023 pour Panorama. Elle succède à Nathacha Appanah, distinguée en 2025 pour La Nuit au cœur. En 2022, le Goncourt des lycéens avait récompensé Beyrouth-sur-Seine de Sabyl Ghoussoub. Après la proclamation à Rennes, la remise du prix 2026 est prévue à 18 h 30 à l’Assemblée nationale, à Paris.

Portrait d’archive : Librairie Mollat / Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Recadrage et habillage Libnanews.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews