Le bilan des violences d’octobre porte sur des dommages assurés, pas sur une facture déjà réglée. Les biens professionnels dominent cette première évaluation. Dates de collecte, répartition des dossiers et différence entre estimation et indemnisation permettent de comprendre la portée du chiffrage, sans le confondre avec un coût économique global.

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Les violences des 17 et 18 octobre en France pourraient représenter 207 millions d’euros de dommages assurés, selon le premier bilan publié le 19 novembre par France Assureurs. Les biens professionnels concentrent plus de 95 % du montant estimé.

Les professionnels en première ligne

La fédération recense 5 280 sinistres à partir des données remontées jusqu’au 12 novembre. Les biens professionnels représentent 4 050 dossiers et environ 198 millions d’euros. Pour les particuliers, elle évalue les dommages à 3,5 millions pour 370 sinistres. L’automobile compte 860 dossiers, pour environ 6 millions.

Une estimation, pas une facture réglée

Ces montants portent sur les dommages assurés, et non sur l’ensemble du coût économique des événements. Ils ne correspondent pas non plus à un total d’indemnisations déjà versées. France Assureurs précise que les expertises et l’instruction des dossiers pourront faire évoluer cette première évaluation.

Les composantes publiées totalisent 207,5 millions d’euros, tandis que la fédération annonce 207 millions globalement. La fédération ne précise pas l’origine de cet écart dans son communiqué.

Photo d’illustration : rue Montorgueil à Paris, 6 juin 2009, sans lien avec les sinistres évoqués. Minato ku / Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Photo entière réduite proportionnellement ; habillage Libnanews.

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