Frappes nocturnes au Sud-Liban : plusieurs sites visés

Des frappes israéliennes ont touché Tallousa et ses environs, les abords d’Aïta el-Jabal et le secteur entre Hadatha et Haris mercredi soir 4 novembre 2026. La dépêche consacrée à ces deux derniers villages précise que les missiles n’ont pas explosé. Jeudi matin, un drone a largué une grenade assourdissante près de la mosquée Al-Amriyeh, dans le secteur de Mansouri. Ces incidents suivent la frappe sur une moto à Qabrikha, mercredi après-midi, dont le bilan officiel est d’un mort et d’un blessé.

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Les frappes nocturnes au Sud-Liban ont touché Tallousa, les abords d’Aïta el-Jabal et le secteur entre Hadatha et Haris, mercredi soir 4 novembre 2026. Une agence de presse libanaise signale que les missiles tirés entre ces deux dernières localités n’ont pas explosé. Jeudi matin, un drone a largué une grenade assourdissante près d’une mosquée du secteur de Mansouri. Ces événements suivent la frappe meurtrière de mercredi après-midi à Qabrikha, où le ministère de la Santé a annoncé un mort et un blessé.

Frappes nocturnes au Sud-Liban : Tallousa et Aïta visées

Deux frappes israéliennes ont visé Tallousa et ses environs mercredi soir. La dépêche qui les rapporte mentionne le village et son pourtour, sans identifier de bâtiment précis. Elle ne fournit pas de bilan humain ou matériel. Elle ne précise pas non plus le type d’appareil employé pour ces attaques.

Un autre signalement de la même soirée fait état d’une attaque de l’aviation israélienne contre les abords d’Aïta el-Jabal. Il distingue cette frappe de deux autres attaques survenues dans le secteur situé entre Hadatha et Haris. Aucun bilan ne figure dans ce compte rendu.

Ces informations documentent plusieurs attaques dans des secteurs différents. Elles ne donnent pas le nombre de munitions utilisées à Tallousa ou à Aïta el-Jabal. Elles ne permettent pas davantage d’identifier les cibles militaires que l’armée israélienne aurait cherchées dans ces localités.

Des missiles non explosés entre Hadatha et Haris

Le récit concernant Hadatha et Haris comporte une précision particulière. Selon la dépêche libanaise, les deux frappes survenues entre ces villages n’ont pas entraîné l’explosion des missiles. Cette mention concerne uniquement ces deux attaques. Elle ne s’applique ni aux frappes sur Tallousa ni à celle signalée aux abords d’Aïta el-Jabal.

Le compte rendu ne décrit pas la cause de cette absence d’explosion. Il ne fournit ni photographie authentifiée des engins ni détail sur leur état. Il ne fait pas non plus état d’une intervention pour les neutraliser. Les dépêches consultées ne précisent pas leur devenir.

Les dépêches nocturnes ne présentent pas de décompte des logements endommagés ou des personnes évacuées. L’absence de bilan à ce stade ne signifie pas qu’aucune victime ou aucun dégât n’a été constaté. Elle limite simplement les conséquences qui peuvent être établies à partir des informations disponibles.

À Qabrikha, le bilan du mercredi reste distinct

Plus tôt mercredi, un drone israélien avait visé une moto à Qabrikha, dans le district de Marjayoun. Le centre des opérations d’urgence du ministère libanais de la Santé a annoncé un mort et un blessé. Ce communiqué a précisé les premières informations, qui mentionnaient seulement une personne blessée.

Ce bilan concerne l’attaque du 4 novembre après-midi. Il ne doit pas être attribué aux frappes nocturnes sur Tallousa, Aïta el-Jabal ou le secteur Hadatha–Haris. Les informations sanitaires consultées ne précisent pas l’identité des victimes ni l’état de santé de la personne blessée.

L’armée israélienne affirme avoir visé deux personnes qu’elle accuse d’observer ses soldats. Cette justification reste celle de l’armée israélienne. Aucun élément indépendant consulté ne permet d’établir l’activité des personnes touchées.

Dans la même journée, une autre dépêche libanaise a signalé une frappe de l’aviation militaire israélienne sur Qantara. Elle ne donnait pas de bilan. Cet épisode, antérieur aux attaques de la soirée, s’ajoute à la succession de signalements dans le Sud sans autoriser un total global de victimes.

Jeudi matin, une grenade près d’une mosquée

Le dernier incident rapporté dans cette séquence concerne le secteur de Mansouri, jeudi 5 novembre au matin. Selon une agence de presse libanaise, un drone israélien a largué une grenade assourdissante près de la mosquée Al-Amriyeh, à proximité de la localité.

Le signalement situe l’engin près du lieu de culte. Il ne décrit pas une frappe directe contre le bâtiment. Il ne précise pas si des personnes se trouvaient sur place au moment de l’incident. Aucun bilan humain ou matériel n’accompagne cette dépêche.

Crédit photographique

Photographie d’archives de la frontière entre le Liban et Israël. Elle ne représente pas les attaques des 4 et 5 novembre 2026. © François el Bacha pour Libnanews.com. Tous droits réservés.

Sources et références

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