Frappes près de Sanaa : 33 morts selon les Houthis

Les autorités sanitaires contrôlées par les Houthis portent à 33 morts et 39 blessés le bilan des frappes du 7 novembre à Al-Shariyah, près de Sanaa. Leur décompte comprend 13 enfants parmi les morts. Il remplace le bilan de 22 morts et 30 blessés précédemment communiqué. Les Houthis accusent l’Arabie saoudite, dont le centre de communication internationale dit examiner les informations. Le bilan et l’attribution restent sans confirmation indépendante. Il s’agit du même événement, distinct de l’attaque du marché de Taëz.

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Le bilan des frappes près de Sanaa s’élève désormais à 33 morts et 39 blessés, selon le ministère de la Santé contrôlé par les Houthis. Ce décompte concerne les attaques du samedi 7 novembre 2026 à Al-Shariyah, dans le district de Bani Hushaish. Les autorités houthies accusent l’Arabie saoudite. Ni les chiffres ni l’attribution des frappes ne font l’objet d’une confirmation indépendante.

Le bilan des frappes près de Sanaa s’alourdit

Dans un communiqué relayé dimanche 8 novembre, le porte-parole sanitaire Anees al-Asbahi détaille la répartition des victimes. Il annonce la mort de 13 enfants, huit femmes et douze hommes. Parmi les blessés, il dénombre 13 enfants, dix femmes et seize hommes.

Ces chiffres remplacent le bilan de 22 morts et 30 blessés communiqué plus tôt samedi et précédemment rapporté par Libnanews. Ils représentent onze décès et neuf blessés supplémentaires dans le décompte du même événement, et non une nouvelle attaque.

Le porte-parole qualifie le bilan de presque définitif. Cette formulation reste celle des autorités installées à Sanaa : elle ne vaut pas vérification extérieure du nombre de victimes.

Riyad dit examiner les informations

Les autorités houthies affirment que les frappes ont touché des habitations à Al-Shariyah, à l’est de la capitale. Le Centre saoudien de communication internationale a indiqué à une agence de presse qu’il examinait ces informations. Cette réponse ne confirme ni les circonstances du bombardement ni la responsabilité avancée par les Houthis.

Samedi, le directeur de l’hôpital Sehatuna de Sanaa, Abdul-Aziz al-Dailami, décrivait plusieurs blessés dans un état très grave. Il mentionnait notamment des blessures à la tête, au thorax et aux jambes, ainsi que des fractures.

Le bilan révisé porte uniquement sur Al-Shariyah. Il ne comprend pas les victimes du marché Al-Hadara, dans la province de Taëz, frappé la veille. Les circonstances de ces deux événements restent distinctes. À Al-Shariyah, une vérification indépendante du bilan humain et de la séquence des frappes demeure attendue.

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