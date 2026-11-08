Immobilier au Liban : vingt-cinq ans de décalage entre prix et acheteurs

Prix demandés, logements vides et crédit : les archives et les enquêtes montrent un désajustement immobilier bien antérieur à 2019. Dossier historique et chiffres 2026.

25

Lire l'article Stop

Le blocage immobilier libanais vient de la rencontre de deux contraintes : des vendeurs capables de conserver un bien sans accepter son prix de réalisation, et des acheteurs dont le financement s’est contracté. Lorsque ces deux groupes ne s’accordent plus, l’ajustement passe d’abord par la disparition des transactions. Les statistiques de 2026, les enquêtes sur les logements vacants et l’histoire du crédit permettent d’analyser ce mécanisme. Elles montrent aussi pourquoi le prix inscrit dans une annonce peut résister longtemps après la disparition de la demande susceptible de le payer.

Le sujet dépasse la question de savoir si l’immobilier est « cher ». Un actif peut être cher et liquide, parce qu’une clientèle le finance. Il peut aussi être affiché à un prix élevé et rester immobilisé pendant des années. Dans le second cas, une partie de la richesse revendiquée par son propriétaire ne peut pas être convertie en moyens de paiement aux conditions annoncées. L’écart pèse alors sur les ventes, le financement de nouveaux projets et l’accès au logement.

Cette analyse distingue trois niveaux : les données effectivement observées, les calculs que l’on peut en déduire et les simulations utilisées pour isoler un mécanisme. Ces dernières ne sont ni des statistiques du marché ni des évaluations de biens précis. Les données disponibles sont arrêtées au 8 novembre 2026.

Un prix triple exige une baisse de 66,7 % pour rejoindre l’estimation

Le cas réel signalé à la rédaction est celui d’un appartement proposé à 600, alors que sa valeur réalisable est estimée à 200, dans la même unité. Faute d’expertise indépendante, de transactions comparables et de conditions de règlement documentées, ces montants ne peuvent pas être présentés comme une mesure vérifiée du marché. Le rapport entre les deux permet néanmoins de définir précisément le problème soulevé.

Le prix demandé représente trois fois l’estimation. Il lui est supérieur de 200 %. Mais revenir de 600 à 200 exige une baisse de 66,7 % du prix d’annonce, et non une baisse de 200 %. Une remise de 10 % ramènerait le prix à 540, encore 170 % au-dessus de l’estimation. Même une concession de 20 %, à 480, laisserait un écart de 140 %. Une petite négociation ne résout donc pas un désajustement de cette ampleur.

Le blocage dépend cependant d’une variable moins visible que l’annonce : le prix minimum que le vendeur accepte réellement. Une annonce à 600 peut déboucher sur une vente à 200 si le propriétaire consent cette réduction. En revanche, si son minimum reste à 500 et que les acheteurs capables de conclure ne dépassent pas 200, aucune transaction ne se réalise. L’intersection entre les conditions des deux parties est vide.

Le raisonnement s’applique à un segment entier lorsque les vendeurs partagent des références de prix anciennes tandis que les acquéreurs rencontrent une contrainte commune de revenu, d’épargne ou de crédit. Il ne suffit pas qu’un propriétaire révise son annonce : il faut que le montant finalement accepté entre dans la capacité de paiement d’un acheteur. La tension apparaît dans les quantités échangées et les délais avant d’apparaître nécessairement dans les prix publiés.

Cette distinction explique pourquoi une annonce persistante ne valide pas la valeur qu’elle affiche. Elle révèle une attente du vendeur. Un prix de transaction apporte une information supplémentaire : quelqu’un a pu et voulu financer l’achat, avec un mode de paiement, un délai et des caractéristiques déterminés.

En 2026, le montant moyen des actes augmente de près de 30 % pendant que leur nombre recule

Selon le service de recherche économique de Crédit Libanais, 41 138 ventes immobilières ont été enregistrées de janvier à septembre 2026, contre 51 683 sur les mêmes neuf mois de 2025. La diminution atteint 10 545 opérations, soit 20,4 %. Leur valeur cumulée passe pourtant de 394 090 à 407 100 milliards de livres, soit une progression de 3,3 %.

Janvier–septembre : les ventes enregistrées reculent de 20,4 % en 2026 tandis que leur valeur cumulée augmente de 3,3 %. Sources : service de recherche économique de Crédit Libanais, 13 octobre 2026 ; calculs et graphique Libnanews. Ces montants ne sont pas un indice du prix des logements. © Infographie originale Libnanews

La décomposition est arithmétique : la valeur totale est égale au nombre d’opérations multiplié par leur montant moyen. Diviser les deux agrégats fait apparaître une moyenne équivalente à environ 85 197 dollars par acte en 2025 et 110 569 dollars en 2026, au taux de 89 500 livres par dollar utilisé ici pour les deux périodes. La hausse calculée est de 29,8 %.

Il serait pourtant erroné d’en conclure que le prix d’un appartement comparable a gagné 29,8 %. Les actes regroupent des biens de tailles, d’usages et de localisations différents. La hausse peut provenir de prix plus élevés, d’une proportion supérieure de grandes opérations, ou des deux. Les chiffres agrégés ne permettent pas d’attribuer une part à chaque facteur.

Un exemple de composition montre pourquoi cette réserve change le diagnostic. Dans une simulation de 100 ventes, 80 opérations à 100 000 dollars et 20 à 300 000 dollars produisent une moyenne de 140 000 dollars. Si les premières passent à 40 et les secondes restent à 20, la moyenne atteint 166 667 dollars, en hausse de 19 %, alors qu’aucun des deux prix n’a changé. La clientèle des petites opérations s’est simplement davantage retirée.

On peut également maintenir, par calcul, le montant moyen de 2025 et lui appliquer le nombre de ventes de 2026. La valeur obtenue serait d’environ 3,50 milliards de dollars, au lieu des 4,55 milliards effectivement enregistrés. La différence, environ 1,04 milliard, correspond à l’effet combiné de la composition et des montants par acte. Ce n’est ni une plus-value généralisée ni une estimation de la surévaluation du parc.

Le résultat établi est donc une contraction du nombre d’échanges accompagnée d’une hausse de leur taille moyenne enregistrée. Il est compatible avec un marché davantage concentré sur certaines catégories de biens ou d’acheteurs. Il ne prouve pas, à lui seul, laquelle. Pour l’identifier, il faudrait ventiler les transactions par quartier, surface, usage et mode de paiement, puis comparer des biens équivalents.

Les invendus sont mesurables dans certaines cohortes, pas à partir du seul recul des ventes

L’enquête du Beirut Urban Lab présentée par le Lebanese Center for Policy Studies en juillet 2020 fournit une décomposition particulièrement utile. Dans le parc construit entre 1996 et 2018 à Beyrouth municipal, 23 % des logements sont inoccupés, soit plus de 7 000 unités. Parmi ces logements vides, 65 % sont invendus et 35 % ont été acquis mais restent inoccupés.

Le produit des proportions permet d’aller plus loin : 23 % multiplié par 65 % représente environ 15 % de l’ensemble du parc étudié, à la fois vacant et invendu. Les logements déjà acquis mais vides en représentent environ 8 %. Ces résultats sont calculés à partir de taux arrondis. Ils concernent cette cohorte beyrouthine, pas le parc national en 2026.

Calcul Libnanews : 23 % de vacance × 65 % d’invendus parmi les logements vacants = 14,95 % du parc étudié. Source : Beirut Urban Lab / LCPS, juillet 2020. Cohorte beyrouthine, proportions arrondies ; aucun décompte national des invendus en 2026. © Infographie originale Libnanews

La différence économique est importante. Dans le premier groupe, la vente manquante empêche le promoteur ou le détenteur du bien d’encaisser le produit attendu. Dans le second, une transaction a déjà eu lieu, mais elle n’a pas produit un logement occupé. Une politique qui faciliterait uniquement les ventes pourrait donc réduire les invendus tout en laissant la vacance inchangée si les nouveaux acquéreurs conservent les logements vides.

L’enquête représentative du Beirut Urban Lab réalisée à l’été 2023 mesure une vacance proche de 20 % dans Beyrouth municipal, et de 31 % dans le segment luxueux. Près des trois quarts du stock vacant étudié était vide depuis plus de deux ans. Une publication de 2025 indique également 43 % de vacance, observée en 2023, parmi 1 955 logements situés dans 208 immeubles achevés entre 2019 et 2022. Ce dernier chiffre décrit les constructions récentes, pas toute la capitale.

Ces observations soutiennent l’existence d’un problème durable et particulièrement marqué dans certaines catégories. Elles ne permettent pas de compter les seuls invendus de tout le pays aujourd’hui. La vacance peut aussi résulter d’une succession, d’un usage intermittent, de travaux ou d’un risque local. La relation entre prix élevés et vacance identifiée par les chercheurs constitue une association documentée ; elle ne mesure pas, isolément, l’effet causal de chaque hausse de prix.

Pour suivre les invendus, il faut en outre raisonner en stock et en flux. Le stock de fin de période correspond au stock initial, augmenté des biens nouvellement proposés, diminué des ventes et des retraits du marché. Un appartement peut être retiré pour être loué ou conservé sans annonce. Si les nouvelles livraisons s’effondrent, une baisse des ventes peut coexister avec un stock stable, voire décroissant. Les 20,4 % d’opérations en moins ne se convertissent donc pas en 20,4 % d’invendus supplémentaires.

Pourquoi le désajustement précède 2019 : le rôle des capitaux et du produit construit

Le rapport 2001 sur l’état de l’environnement du ministère libanais de l’Environnement, reprenant l’Administration centrale de la statistique, recensait déjà 182 798 unités résidentielles vides en 1996–1997, soit 17,2 % du parc considéré. Il signalait des constructions longtemps sans acquéreur ou locataire, des implantations insuffisamment demandées et une production répondant à des objectifs spéculatifs. Le diagnostic structurel existait donc avant le tournant des années 2000.

Le mécanisme est celui d’une offre répondant en partie à la demande de placement plutôt qu’aux seuls besoins financés par les revenus locaux. Des capitaux extérieurs peuvent payer des prix qu’une grande partie des résidents ne peut soutenir. Tant que ces flux continuent, les transactions valident les prix dans les segments concernés. Mais les programmes lancés sur cette base arrivent ensuite sur le marché avec un décalage. La demande peut s’être déplacée ou contractée entre l’achat du terrain et la livraison.

Les travaux du FMI de 2012 citent une augmentation de 183 % des prix du logement entre 2005 et 2010, suivie alors d’un recul de 10 à 15 % par rapport aux sommets. La hausse correspond à une multiplication par 2,83. À caractéristiques et conditions de financement inchangées, maintenir le même rapport entre prix du logement et revenu aurait exigé une multiplication identique du revenu de l’acquéreur. Cette égalité est une condition arithmétique, pas une affirmation sur l’évolution effectivement observée des revenus, pour laquelle les données comparables manquent ici.

Le crédit peut absorber une partie de cet écart en réduisant la mensualité ou en allongeant le remboursement. L’apport extérieur peut le couvrir pour d’autres ménages. Mais ces deux soutiens ne transforment pas automatiquement le prix total en un montant accessible à toute la population. Ils sélectionnent des acheteurs capables de remplir les conditions de financement.

En mars 2019, avant l’effondrement bancaire, BLOMINVEST décrivait déjà de grandes unités invendues, le recul d’une partie de la clientèle du Golfe et une demande locale davantage orientée vers de petites surfaces. La banque recensait 60 714 transactions en 2018, en baisse de 17,44 %, et soulignait l’arrêt des prêts aidés. Le problème portait donc simultanément sur le prix, le financement et les caractéristiques des biens produits.

Une baisse du prix au mètre carré ne suffit pas toujours à corriger cette dernière dimension. À prix unitaire identique, un logement de 240 mètres carrés coûte deux fois celui de 120 mètres carrés. Il peut aussi entraîner des charges plus élevées. Pour un ménage contraint par son budget total, une grande surface demeure inaccessible même lorsqu’elle paraît moins chère au mètre carré que les petits logements disponibles.

La disparition du crédit réduit brutalement la capacité d’achat, même à revenu inchangé

ONU-Habitat décrit l’expansion du financement aidé entre 1999 et 2018 et fait état de plus de 130 000 prêts au logement en cours en 2018, pour 12,88 milliards de dollars. Après la crise, le changement d’échelle bancaire est considérable : la Banque du Liban indique que l’ensemble des prêts est passé de 58,1 milliards de dollars en janvier 2019 à 5,2 milliards fin 2025. Ce total couvre tous les secteurs et son évolution inclut remboursements et effets de change. Il ne mesure pas une baisse équivalente des seuls nouveaux crédits immobiliers.

Pour isoler le mécanisme financier, considérons une simulation : revenu mensuel disponible de 2 000 dollars, mensualité plafonnée à 600 dollars, soit 30 % du revenu, emprunt amortissable sur vingt ans et apport égal à 20 % du prix. Les taux ci-dessous sont des hypothèses de calcul, pas des offres actuellement proposées au Liban. Frais, assurance et taxes d’achat sont exclus.

Simulation Libnanews, non une offre bancaire : revenu de 2 000 dollars par mois, mensualité de 600 dollars, vingt ans, apport de 20 %, taux annuels nominaux et échéances mensuelles constantes. Frais, assurance et taxes exclus. Les hypothèses d’apport sont précisées dans le texte. © Infographie originale Libnanews

Avec un taux annuel nominal de 3 %, la mensualité permet de financer environ 108 187 dollars d’emprunt et un achat de 135 233 dollars. À 6 %, ces montants deviennent 83 748 et 104 686 dollars. À 9 %, ils descendent à 66 687 et 83 359 dollars. Entre les hypothèses de 3 % et 9 %, le budget immobilier diminue de 38,4 %, malgré un revenu, une durée et un effort mensuel identiques. Le calcul suppose que le ménage peut fournir l’apport correspondant dans chaque cas.

L’absence complète de prêteur est un changement plus profond qu’une hausse de taux. Dans le scénario à 6 %, le ménage devait mobiliser environ 20 937 dollars d’apport. Sans crédit et sans ressource supplémentaire, cette même épargne devient son budget d’achat total, au lieu de 104 686 dollars. La contrainte de financement retire ainsi quatre cinquièmes de sa capacité d’acquisition dans cet exemple. Ce résultat ne prédit pas une baisse de 80 % de tous les prix : d’autres acquéreurs disposent d’une épargne ou de ressources extérieures. Il montre pourquoi des ménages ayant un revenu peuvent disparaître du marché de l’achat.

La Banque du Liban relève une reprise de l’encours de crédits et avances en fonds frais, de 418 millions de dollars fin 2024 à 794 millions fin 2025. Le montant progresse fortement à partir d’une base faible, mais reste un canal limité à l’échelle de l’économie et ne concerne pas seulement le logement. Cette reprise ne suffit donc pas à conclure au rétablissement de la clientèle autrefois financée par les prêts immobiliers aidés.

Le marché devient plus sensible à la distribution des liquidités disponibles qu’au seul revenu courant. Les ménages bénéficiant d’un apport familial ou extérieur peuvent continuer à acheter. Ceux dont l’épargne est immobilisée ou dont les revenus ne peuvent être transformés en emprunt restent à l’écart. Des transactions persistantes et une accessibilité dégradée peuvent ainsi coexister.

Après 2019, le mode de règlement a également changé la signification des prix

La Banque mondiale explique, dans son rapport économique du printemps 2021, que certains déposants ont utilisé des avoirs devenus intransférables pour acquérir des biens immobiliers en 2020. Cette activité répondait à une conversion de patrimoine : échanger une créance bancaire difficile à mobiliser contre une propriété. Elle ne pouvait être assimilée à une progression ordinaire du pouvoir d’achat immobilier des ménages.

Deux prix portant le même symbole dollar n’avaient plus nécessairement le même contenu économique. Un vendeur pouvant utiliser un chèque bancaire pour rembourser une dette n’était pas dans la situation d’un propriétaire exigeant des fonds immédiatement disponibles. Une comparaison historique sérieuse doit donc préciser le règlement. Sinon, une partie de la variation du prix facial reflète la différence entre les moyens de paiement, et non la variation de valeur du logement.

Cette rupture empêche de raccorder sans précaution les références d’avant-crise, les ventes financées par dépôts bloqués et les transactions en fonds disponibles. Elle réduit aussi la qualité des annonces comme références : deux propriétaires peuvent afficher des montants issus d’époques et de conditions de financement différentes, sans que ces chiffres soient immédiatement comparables.

Le rendement locatif donne un test de cohérence, pas une valeur universelle

Pour un investisseur, le prix peut être confronté au revenu net que le logement procure. Dans un modèle simplifié sans croissance du loyer, la valeur capitalisée est le revenu annuel net divisé par le rendement exigé. Ce dernier incorpore notamment le risque, l’illiquidité et la rémunération attendue du capital. Une anticipation de revente plus élevée ou un usage personnel peut modifier le raisonnement de l’acquéreur.

Une simulation distincte du cas initial permet de mesurer cette sensibilité. Pour un revenu locatif net de 9 000 dollars par an, un rendement exigé de 3 % correspond à une valeur de 300 000 dollars ; 5 % à 180 000 dollars ; 7 % à environ 128 571 dollars. Le loyer n’a pas changé : seule la rémunération demandée pour supporter les risques a augmenté.

Si le même actif est affiché à 300 000 dollars alors que les acheteurs exigent désormais 5 % sur ce revenu net, l’écart avec la valeur capitalisée atteint 120 000 dollars. Pour justifier le prix sans modifier le rendement, le revenu net devrait passer de 9 000 à 15 000 dollars, soit une hausse de 66,7 %. La discussion devient alors vérifiable : les loyers réellement encaissables, après charges et vacance, permettent-ils cette augmentation ?

Un prix durablement supérieur à cette référence peut néanmoins être payé par un acquéreur qui valorise l’usage personnel, une situation rare ou une perspective de plus-value. L’analyse du rendement ne supprime pas ces motivations. Elle montre ce que le revenu locatif finance et quelle part du prix repose sur d’autres anticipations. Sans loyers comparables et charges observées, aucun taux de décote national sérieux ne peut être déduit de ce modèle.

Le foncier amplifie les variations au lieu de constituer un plancher intangible

Le terrain est souvent présenté comme un coût justifiant les prix demandés. Pour un projet nouveau, son prix soutenable est pourtant une valeur résiduelle : les recettes prévisibles, diminuées des coûts de construction, des autres dépenses et de la marge requise. Lorsque les recettes anticipées baissent, la valeur disponible pour rémunérer le foncier peut diminuer beaucoup plus vite.

Prenons une simulation de vingt logements vendus chacun 150 000 dollars. Le chiffre d’affaires prévu est de 3 millions. Si les coûts hors terrain sont de 2,1 millions et la marge cible de 10 % du chiffre d’affaires, soit 300 000 dollars, le budget foncier maximal est de 600 000 dollars.

Une baisse de 20 % du prix de vente ramène les recettes à 2,4 millions. En conservant les coûts hors terrain et une marge de 10 %, soit 240 000 dollars, le budget foncier tombe à 60 000 dollars. Le prix des appartements baisse de 20 %, mais la valeur résiduelle du terrain de 90 %. Ce résultat dépend des hypothèses de coûts fixes et de marge, explicitement maintenues pour isoler l’effet.

Si le promoteur avait déjà payé le terrain 600 000 dollars, le projet dégagerait dans cette simulation une perte de 300 000 dollars avant toute variation supplémentaire des dépenses. Cela explique sa résistance à la baisse. Cela ne crée pas, pour autant, la capacité de paiement manquante chez l’acheteur. Le coût historique peut devenir une perte économique plutôt qu’un plancher de prix.

Lorsque propriétaires fonciers et promoteurs continuent à retenir les recettes des meilleures années, l’ajustement peut se traduire par l’arrêt de nouveaux projets. L’offre future se réduit alors pendant que certains biens achevés restent invendus. Ce double mouvement n’est pas contradictoire : les logements déjà produits ne correspondent pas nécessairement aux nouveaux budgets, et les projets adaptés ne sont pas rentables au prix demandé pour le terrain.

Pourquoi les vendeurs attendent : un arbitrage entre coût de détention et perte à reconnaître

Le propriétaire sans échéance urgente peut préférer attendre plutôt que matérialiser une perte. Le promoteur endetté ou le ménage ayant besoin de liquidités rencontre une contrainte différente. Cette hétérogénéité crée un marché où des vendeurs consentent des rabais importants tandis que d’autres maintiennent leur prix pendant des années.

Le coût de l’attente comporte deux éléments : les sorties de trésorerie, comme l’entretien et les prélèvements, et le rendement auquel le propriétaire renonce en n’encaissant pas une vente possible. Le second est moins visible. Il existe même lorsque le bien ne supporte pas d’emprunt.

Considérons une nouvelle simulation : vendre 200 000 dollars aujourd’hui, ou conserver un logement vide pendant trois ans pour espérer 220 000 dollars, avec 2 000 dollars de coût annuel et un taux d’actualisation de 6 %. La valeur actuelle de la vente différée, après ces coûts payés à la fin de chaque année, est d’environ 179 370 dollars. Malgré une hausse faciale de 10 %, attendre détruit ici environ 20 630 dollars de valeur par rapport à la vente immédiate.

Pour rendre les deux options équivalentes dans ces conditions, la vente dans trois ans devrait atteindre environ 244 570 dollars, soit 22,3 % au-dessus du prix disponible aujourd’hui. Ce seuil augmente avec le coût annuel, le risque et le rendement alternatif. Il diminue si le logement procure entre-temps un revenu net. Il dépend aussi de la possibilité réelle de placer ou d’utiliser le produit de la vente, ce qui compte particulièrement dans un système financier fragilisé.

Les travaux du LCPS de 2020 et du Beirut Urban Lab de 2024 analysent précisément le rôle des exemptions et du faible coût fiscal de conservation des unités vacantes. Une hausse du coût de détention peut donc modifier l’arbitrage. Mais elle ne suffit pas nécessairement à combler un écart de prix de plusieurs centaines de pour cent. Son efficacité dépend du niveau du prélèvement, de sa base, de son application et des moyens du propriétaire. Les logements inhabitables, les litiges et les situations de vulnérabilité doivent être distingués des biens disponibles conservés vides.

Quatre trajectoires possibles et les indicateurs qui permettraient de les départager

Quels changements débloqueraient les échanges ? Ouvrez les scénarios pour examiner les conditions, le mécanisme et les signes à surveiller. Il s’agit d’une grille d’analyse, sans probabilité ni prévision chiffrée nationale. 1. Attente prolongée : peu de ventes, prix d’annonce résistants Conditions : financement limité, vendeurs peu endettés, coût de détention faible et espoir d’un futur acquéreur mieux doté. Mécanisme : le minimum accepté par le vendeur reste supérieur au budget des acheteurs. Les échanges se raréfient plutôt qu’un prix unique ne s’impose immédiatement à tous. À observer : annonces anciennes, délais longs, retraits sans vente, vacance persistante. Une hausse du montant moyen par acte peut accompagner ce scénario si les petites opérations disparaissent davantage. 2. Ajustement négocié : prix et financement se rapprochent Conditions : références de ventes fiables, baisse des exigences de certains vendeurs, crédit soutenable ou apport disponible, adaptation des surfaces et des usages. Mécanisme : une intersection réapparaît entre prix minimum accepté et budget d’acquisition. Les biens peuvent être vendus ou remis en location. À observer : raccourcissement des délais, ventes conclues malgré une baisse des annonces, progression du taux d’occupation. Le stock invendu ne diminue que si les sorties dépassent les nouvelles entrées. 3. Ventes contraintes : correction plus rapide, risques de pertes Conditions : besoins urgents de liquidités, échéances, charges accrues ou révision des anticipations dans un segment peu liquide. Mécanisme : le prix de réserve baisse plus rapidement. Des ventes moins chères deviennent de nouvelles références ; elles peuvent aussi réduire la valeur des garanties. À observer : concentration des rabais chez les vendeurs contraints, écarts plus importants entre biens comparables, pertes sur projets et révision des valeurs foncières. Une baisse locale ne suffit pas à démontrer un effondrement national. 4. Retour de liquidités : reprise des ventes sans accessibilité générale Conditions : nouveaux apports extérieurs, acheteurs disposant de fonds mobilisables ou amélioration du financement de certains segments. Mécanisme : la capacité de paiement monte vers les exigences des vendeurs. Les transactions peuvent reprendre sans forte baisse des prix. À observer : origine des fonds, catégories de biens achetés, ratio prix/revenus et occupation après vente. Une reprise financée par une clientèle étroite peut absorber des invendus sans résoudre le problème de logement des ménages locaux. Analyse Libnanews. Les mécanismes peuvent coexister dans des segments différents.

Ces trajectoires peuvent coexister selon les quartiers et les catégories de biens. Elles ne sont pas assorties de probabilités : les séries nécessaires pour estimer un modèle national font défaut. Leur utilité est d’identifier les variables décisives et les résultats à observer, plutôt que d’annoncer une baisse uniforme sans fondement.

Ce que l’analyse établit et ce qu’elle laisse ouvert

Première conclusion : le désajustement est antérieur à 2019. L’archive nationale de 1996–1997 et les difficultés des grandes unités avant la crise bancaire l’établissent. L’expansion du financement et les capitaux extérieurs ont pu permettre des transactions dans certains segments sans faire disparaître la différence entre le produit construit et les moyens de la demande locale.

Deuxième conclusion : l’accès au financement est une variable déterminante de la capacité d’achat. La suppression du crédit ne modifie pas seulement la mensualité ; elle transforme un achat financé sur vingt ans en achat dépendant de l’épargne immédiatement mobilisable. Les simulations mesurent ce mécanisme, sans prétendre reproduire le budget de tous les ménages libanais.

Troisième conclusion : la résistance d’une annonce ne démontre pas la résistance de la valeur réalisable. Lorsque le minimum du vendeur dépasse le maximum financé par les acheteurs, le résultat peut être une absence de vente. Le coût de détention, l’endettement et les anticipations déterminent combien de temps cette situation peut durer.

Quatrième conclusion : les données de 2026 montrent moins d’opérations et des montants moyens plus élevés, pas une hausse générale des prix. Les enquêtes de vacance montrent par ailleurs qu’une vente et une remise en usage sont deux résultats distincts. Mesurer la sortie de crise exige donc de suivre simultanément prix effectivement conclus, délais de vente, stock commercialisé, occupation et accès au financement.

La conséquence économique centrale est un risque de capital immobilisé : des logements ne répondent pas aux besoins solvables, des vendeurs ne peuvent mobiliser la valeur qu’ils revendiquent et des projets attendent des recettes irréalistes. La correction peut prendre la forme d’une baisse de prix, d’un changement d’usage, d’un financement rétabli ou d’une longue stagnation des échanges. Ce qui la déterminera n’est pas le maintien des chiffres dans les annonces, mais le rapprochement effectif entre les conditions des vendeurs et les moyens des acheteurs.

NE MANQUEZ PAS L ESSENTIEL Recevez les alertes importantes du Liban Breaking news et analyses, sans installer l application Libnanews. Activer les alertes web Suivre sur WhatsAppTous nos reseaux

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews