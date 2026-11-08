Sauvetage en mer d’Oman : 22 marins secourus

Les garde-côtes des Émirats arabes unis ont secouru les 22 membres d’équipage d’un cargo après un incendie en mer d’Oman. La Garde nationale a annoncé dimanche 8 novembre que tous se trouvaient dans un état stable. Les marins, ressortissants de pays arabes, ont reçu les premiers secours avant leur remise aux autorités compétentes. L’équipage avait donné l’alerte. Le nom du navire, les circonstances du départ de feu et la date précise de l’incident n’ont pas été communiqués par les autorités.

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Un sauvetage en mer d’Oman a permis d’évacuer les 22 membres d’équipage d’un cargo en feu, a annoncé la Garde nationale des Émirats arabes unis dimanche 8 novembre 2026. Tous sont dans un état stable, selon le bilan communiqué dans la matinée. L’identité du navire et l’origine de l’incendie restent inconnues.

Un sauvetage en mer d’Oman après l’alerte du cargo

L’équipage a signalé un incendie à bord aux garde-côtes, qui relèvent du commandement de la Garde nationale émiratie. Des équipes spécialisées ont alors localisé le bâtiment et secouru ses 22 occupants, indique cette dernière.

Les autorités décrivent les marins comme des ressortissants de pays arabes, sans préciser leurs nationalités. Les personnes évacuées ont reçu les premiers secours, puis les équipes les ont remises aux autorités compétentes.

La première annonce faisait état du sauvetage. Un second communiqué a précisé l’état stable de l’ensemble de l’équipage et le déroulement de l’intervention. Il n’a pas fourni de bilan médical individuel.

La cause du feu n’est pas établie

Les informations officielles situent l’opération en mer d’Oman, sans donner de coordonnées. Elles ne précisent ni la date ni l’heure du départ de feu. Le 8 novembre correspond donc à la date de l’annonce des autorités émiraties.

Aucune cause n’a été communiquée. Les éléments disponibles ne permettent pas d’attribuer l’incendie à une attaque ni de relier ce cargo à un autre navire impliqué dans un incident récent dans la région. Le nom du bâtiment reste à confirmer.

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