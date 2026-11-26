À Gaza, 66 % des ménages interrogés en octobre déclaraient disposer de moins de six litres d’eau potable par personne et par jour. Le réseau et la distribution expliquent pourquoi la production ne suffit pas.

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Dans la bande de Gaza, deux ménages interrogés sur trois déclaraient disposer de moins de six litres d’eau potable par personne et par jour lors de l’enquête humanitaire d’octobre. Le chiffre ne mesure pas l’eau produite par les installations : il mesure ce que les ménages disent avoir pu obtenir. Entre les deux, le réseau, le transport et les points de distribution sont autant de maillons susceptibles de céder.

Du réseau à la citerne : trois ruptures documentées

À la fin de septembre, le Bureau de coordination humanitaire des Nations unies (OCHA) signalait que les trois conduites de la compagnie israélienne Mekorot livraient environ 40 % de moins que les quantités contractuelles pendant la période étudiée. L’ONU attribuait la baisse aux difficultés de dessalement en Israël, où la présence d’algues avait affecté des usines. C’est une mesure de l’approvisionnement en amont, non la proportion des familles privées d’eau.

À Deir el-Balah, un autre maillon a cédé le 24 août : une frappe a endommagé l’unité d’osmose inverse du puits J32. Les partenaires humanitaires ont dégagé les décombres puis remis l’installation en service. L’ONU estimait à environ 100 000 personnes la population desservie en eau purifiée par cette installation. Ce nombre désigne une population de service, pas un volume produit ni la preuve que chaque personne a reçu sa part.

Dans la ville de Gaza, les pluies de novembre ont rappelé que l’assainissement conditionne aussi l’accès à une eau sûre. À Sheikh Radwan, le niveau du bassin avait monté de près d’un mètre et demi selon le groupe humanitaire chargé de l’eau et de l’assainissement. Les eaux de pluie se mélangeaient aux eaux usées de réseaux endommagés ; les équipes manquaient de matériel pour les évacuer. Un point d’eau peut rester accessible tout en devenant peu sûr si les abords ou le réseau sont contaminés.

Carte du risque, prélèvements et volume distribué

Une étude publiée par Oxfam le 23 novembre identifie un risque élevé de contamination de l’eau potable dans le nord de Gaza, dans la ville de Gaza et à Deir el-Balah : des puits ou des installations de dessalement encore utilisables se trouvent dans des secteurs où les eaux souterraines sont vulnérables et où les débris sont nombreux. C’est une carte de risque, pas un relevé de potabilité à chaque robinet. L’analyse distingue de cette carte les prélèvements réalisés en juillet : des coliformes fécaux avaient été détectés dans 19 % des 79 puits étudiés. La part concerne les points échantillonnés, pas tous les puits du territoire.

Ce que mesurent les six litres

Dans son état des lieux du 18 novembre, l’OCHA rapporte que 66 % des ménages interrogés par téléphone du 8 au 15 octobre étaient en dessous de six litres d’eau potable par personne et par jour. Par ailleurs, 34 % déclaraient moins de quinze litres d’eau au total. Ces deux seuils distinguent l’eau destinée à être bue et l’ensemble des usages domestiques ; les parts ne s’additionnent pas. Les réponses décrivent l’échantillon interrogé et ne constituent pas une mesure par quartier, ni un relevé au 26 novembre.

Pour suivre la remise en service, il faut donc trois chiffres distincts : la capacité nominale des puits et usines ; ce qu’ils produisent effectivement avec l’énergie et les pièces disponibles ; et ce qui atteint les familles, par conduite ou camion. Le bulletin de l’ONU publié le 20 novembre documente le dégagement de 121 sites de conduites et ouvrages d’évacuation et l’intervention d’urgence dans 69 sites de déplacement. Il ne publie pas pour autant un relevé homogène des litres d’eau potable remis à chaque quartier.

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