L’ambassadeur israélien à l’ONU, Danny Danon, rejette la présence de troupes françaises au Sud-Liban après la FINUL. Pour Beyrouth, la question est aussi de savoir qui vérifiera les incidents et accompagnera le retrait israélien.

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L’ambassadeur israélien à l’ONU, Danny Danon, a déclaré le 25 novembre qu’Israël s’opposait à l’envoi de troupes françaises au Sud-Liban après la FINUL. Son objection ne porte pas seulement sur l’éventualité d’un commandement français : il conteste le déploiement lui-même dans le Sud et dit préférer un dispositif reposant sur l’armée libanaise, sans force supplémentaire. Pour Beyrouth, le désaccord pose une question que le départ des Casques bleus ne règle pas : qui constatera les incidents et assurera la liaison entre les deux armées tant que le retrait israélien n’est pas achevé ?

Ce que Danny Danon refuse, et ce que son refus ne dit pas

Dans un entretien publié mercredi, Danny Danon a distingué le Sud-Liban des autres zones où une assistance française pourrait être envisagée. Il estime qu’une force étrangère déployée dans le Sud entraverait l’action israélienne sans empêcher le Hezbollah de reconstituer sa présence près de la Ligne bleue. L’ambassadeur dit privilégier une coordination avec l’armée libanaise et cite les mécanismes dont Israël dispose avec l’Égypte et la Jordanie. C’est la position qu’il a publiquement défendue, pas le constat qu’un tel mécanisme existe déjà sous cette forme au Liban.

Des informations diplomatiques diffusées le 20 novembre évoquaient un refus plus étroit : Israël rejetterait une force exclusivement européenne sous commandement français, mais pourrait accepter une participation française dans un ensemble plus large. L’entretien de Danon ne confirme pas cette ouverture. Il ne permet pas non plus de conclure qu’Israël s’oppose à toute coopération militaire entre Paris et Beyrouth, ni que les négociations sont closes. La distinction est concrète : former ou équiper l’armée libanaise n’est pas déployer des unités françaises dans le Sud pour y exercer une mission de sécurité.

Paris et Rome préparent une coalition, pas un déploiement arrêté

La France et l’Italie ont annoncé à Antibes, le 25 juin, qu’elles travailleraient ensemble à une coalition internationale d’appui au Liban après le départ de la FINUL. Le 18 novembre, le Quai d’Orsay a confirmé que cette initiative restait en discussion, d’abord avec les autorités libanaises. Paris présente cet appui comme un moyen de prévenir un vide sécuritaire et de renforcer l’armée libanaise, non de lui retirer la responsabilité du territoire. La déclaration franco-italienne ne fixe ni les effectifs, ni les zones d’intervention, ni la chaîne de commandement.

Au 4 novembre, 608 militaires français servaient parmi les 7 485 Casques bleus de la FINUL. Ils opèrent aujourd’hui sous autorité onusienne. Ce chiffre mesure une contribution à la mission actuelle, pas un contingent disponible pour une opération future. Le Conseil de sécurité a fixé au 31 décembre 2026 la fin du mandat opérationnel de la FINUL. Le retrait commencera ensuite, avec des fonctions limitées, et devra s’achever dans l’année. Qu’il reste des militaires français sous casque bleu au début de 2027 ne signifiera donc pas que Paris a obtenu l’autorisation de former une nouvelle force.

Israël n’a pas de veto à l’ONU, mais peut compliquer une relève

Israël ne siège pas au Conseil de sécurité et ne peut pas y opposer un veto. Une nouvelle résolution de fond doit recueillir neuf voix sur quinze et ne faire l’objet d’aucun veto de l’un des cinq membres permanents. Washington peut donc peser sur le mandat, même si Paris prépare le texte. À l’inverse, l’accord de la France et des États-Unis sur une rédaction ne suffirait pas à établir les conditions d’accès ou de liaison sur le terrain.

Une coopération conclue à la demande de Beyrouth ne dépend pas d’une autorisation israélienne en tant que telle. Mais un accord bilatéral ne transforme pas des soldats étrangers en Casques bleus et ne leur transmet pas les prérogatives de la FINUL. Dans la zone entre le Litani et la Ligne bleue, où la résolution 1701 prévoit un régime particulier, une force appelée à exercer des tâches de sécurité doit avoir une base juridique et des attributions explicites. Même autorisée, une mission censée communiquer avec les deux armées et vérifier les incidents serait limitée si l’une des parties refusait le contact ou entravait son accès.

Former l’armée et vérifier un incident sont deux missions différentes

La mission d’appui créée par l’Union européenne le 12 octobre à l’invitation du Liban doit conseiller et former l’armée et les Forces de sécurité intérieure. La décision de création prévoit un acte distinct pour lancer la mission une fois la planification terminée. Elle peut renforcer la capacité libanaise à contrôler les frontières et le littoral ; elle n’a pas reçu la charge de vérifier les violations de la 1701 comme le fait la FINUL. Le groupe de coordination militaire trilatéral issu de l’accord-cadre de Washington du 26 juin offre, lui, un canal entre les parties. Coordonner une discussion et constater les faits de manière indépendante sur place ne sont pas des fonctions équivalentes.

La lettre du secrétaire général de l’ONU du 1er juin permet de mesurer la différence. Elle étudie trois formats de présence en uniforme, d’environ 5 525, 3 370 et 1 980 personnels, effectifs de soutien compris. Dans le plus réduit, l’ONU prévoit une capacité d’observation et de vérification partielle, mais pas de capacité d’interposition entre les deux armées. Ces chiffres sont des hypothèses de travail, pas des effectifs votés. La lettre souligne aussi que les observateurs onusiens non armés déjà présents au Liban auront besoin d’un dispositif de protection et de soutien logistique après le départ de la FINUL.

Pour le Liban, l’épreuve sera le retrait israélien

En recevant des parlementaires français le 24 novembre, Joseph Aoun a défendu une relève sous drapeau onusien et adossée à la résolution 1701. Le choix n’oppose pas mécaniquement une force étrangère à la souveraineté libanaise : l’armée peut exercer l’autorité de l’État, tandis qu’un tiers documente les incidents, transmet les alertes et facilite les contacts. La résolution 2790 demande le retrait israélien au sud de la Ligne bleue et le déploiement des autorités libanaises dans les positions libérées. La fin du mandat de la FINUL n’efface ni cette demande ni l’objectif de placer les armes sous l’autorité exclusive de l’État libanais.

Dans son rapport du 12 novembre sur la résolution 1701, le secrétaire général de l’ONU décrit le désaccord sur l’ordre des étapes : Beyrouth voit dans la cessation des hostilités et le retrait israélien les conditions de l’extension de son autorité ; Israël exige d’abord cette extension et le désarmement des groupes armés non étatiques. Le rapport appelle à un accord sur la surveillance après la FINUL et sur la manière d’en rendre compte au Conseil de sécurité.

La préférence israélienne pour une coordination sans force supplémentaire soulève donc un problème de séquence. Si les Casques bleus cessent leur surveillance avant le retrait israélien, l’armée libanaise ne peut pas prendre la relève sur les emprises qui ne lui ont pas été remises. Et sans mécanisme indépendant de constat, un incident peut donner lieu à deux versions incompatibles sans vérification sur place. Pour les habitants, l’enjeu se mesure à des faits plus précis que le drapeau d’un contingent : une route rouverte, un convoi qui peut passer et un retour qui ne dépend pas d’un accord improvisé à chaque incident. À ce stade, aucune décision publique ne fixe à la fois le calendrier du retrait israélien et le dispositif qui vérifierait son exécution.

Photo d’archive : militaires français de la FINUL à At Tiri, le 14 juillet 2009. © Libnanews.

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