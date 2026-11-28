Bagdad a fermé Bashta, à la frontière iranienne, et Al-Walid, côté syrien. Le ministre Fouad Hussein avait révélé le 7 novembre une demande américaine plus large, qu’il juge impossible à appliquer.

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Les garde-frontières irakiens ont fermé le passage de Bashta, dans la province kurde de Halabja, et celui d’Al-Walid, côté syrien. Le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, avait révélé le 7 novembre une demande américaine de limiter les échanges terrestres avec l’Iran à deux points de passage. Bagdad n’a pas annoncé qu’il appliquerait cette demande.

Le commandant des garde-frontières irakiens, Mohammed al-Saïdi, a annoncé le jeudi 26 novembre la fermeture de deux passages administrés jusque-là par les autorités du Kurdistan irakien. Bashta se trouve dans la province de Halabja, à la frontière iranienne. Le passage d’Al-Walid visé par cette opération se situe au nord de Rabia, à la frontière syrienne. Aucun des deux n’était reconnu par les autorités fédérales comme poste-frontière officiel.

Une demande américaine rendue publique le 7 novembre

Fouad Hussein a déclaré le 7 novembre que le Trésor américain avait formellement demandé à l’Irak de fermer tous ses points de passage avec l’Iran sauf deux. Selon le ministre, l’un devait se trouver au Kurdistan irakien, l’autre dans le reste du pays. Il n’a pas identifié les deux postes à maintenir ouverts. Le 13 novembre, il a jugé impossible d’appliquer une telle mesure, en invoquant les liens économiques entre les deux pays et le coût d’une fermeture pour la population irakienne.

Les décisions prises en novembre n’ont pas suivi un mouvement uniforme de fermeture. Le 10, l’Autorité irakienne des postes-frontières a rouvert Al-Sheeb, dans la province de Maysan, aux voyageurs et aux marchandises après des travaux. Elle a annoncé séparément la fermeture temporaire de Mandali, dans la province de Diyala, à compter du 13 novembre. Le 23 novembre, le président de l’Autorité a démenti la fermeture de Shalamcheh aux voyageurs. Du côté iranien, le ministère de l’Intérieur a indiqué qu’un problème informatique avait perturbé le dédouanement des marchandises.

Bagdad reprend la main sur les passages du Kurdistan

Le gouvernement d’Ali al-Zaïdi a ordonné de fermer les points de passage non officiels et de renforcer le contrôle fédéral des recettes douanières et du pétrole. Saisie par le premier ministre, la Cour suprême fédérale a confirmé le 25 novembre que Bagdad était compétent pour sécuriser les frontières internationales, y compris dans les zones administrées par le Kurdistan. Elle a toutefois rappelé que la gestion des douanes devait être coordonnée avec les autorités régionales. Le gouvernement kurde a contesté les mesures fédérales et des milliers de personnes ont manifesté à Erbil le 26 novembre.

La fermeture de Bashta est le changement constaté côté iranien dans l’annonce du commandement irakien du 26 novembre. Mardi, le gouvernement avait invoqué la lutte contre la contrebande pour justifier son intervention. Aucun ordre public de Bagdad n’identifie les deux postes qui resteraient ouverts si la demande américaine était appliquée.

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