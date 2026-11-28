Ousmane Sonko demande au président Bassirou Diomaye Faye de dissoudre l’Assemblée nationale à partir du 2 décembre. Cette prise de position intervient après une résolution des députés réclamant le retrait du décret qui applique le budget rectificatif de 2026. La Constitution encadre la dissolution et le calendrier électoral qui suivrait.

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Le président de l’Assemblée nationale sénégalaise, Ousmane Sonko, a invité le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, à dissoudre la chambre à partir du 2 décembre. Dans une allocution adressée jeudi soir 26 novembre aux militants du Pastef, l’ancien premier ministre a indiqué que, s’il en avait le pouvoir, il signerait un décret dès le début de cette journée. L’appel intervient au lendemain d’un vote des députés demandant à Faye de retirer le décret qui a mis en vigueur le budget rectificatif de 2026 après son rejet par le Parlement.

Pourquoi Sonko cite le 2 décembre

La date correspond au deuxième anniversaire de l’installation du bureau de la quinzième législature. Les Sénégalais avaient élu les députés le 17 novembre 2024, mais c’est le 2 décembre que l’Assemblée a élu son président et les membres de son bureau. Le Conseil constitutionnel avait, pour la législature précédente, retenu la date d’installation du bureau définitif, et non celle du scrutin, comme point de départ de la législature.

L’article 87 de la Constitution interdit toute dissolution pendant les deux premières années d’une législature. Passé ce délai, le président de la République peut dissoudre par décret après avoir recueilli les avis du premier ministre et du président de l’Assemblée. Sonko pourrait être consulté à ce titre, mais la décision appartiendrait à Faye. La date donnée par Sonko n’est donc ni une échéance imposée au chef de l’État ni une convocation des électeurs.

Si un décret était pris, il fixerait aussi la date des législatives. Le scrutin devrait intervenir entre 60 et 90 jours après la publication du décret. Dans l’intervalle, l’Assemblée dissoute ne pourrait plus se réunir ; le mandat des députés prendrait fin à la proclamation des résultats de la nouvelle élection.

Le décret budgétaire qui oppose le palais aux députés

Le projet de loi de finances rectificative avait été déposé le 18 septembre 2026. Le 3 novembre, les députés ont adopté une question préalable, une procédure qui a mis fin à l’examen du texte. Le 19 novembre, Faye a pris le décret n° 2026-2416 pour mettre le projet en vigueur. Le 25 novembre, en Conseil des ministres, il a demandé au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires à l’exécution des programmes inscrits dans le budget rectificatif. Il a notamment insisté sur le financement de la campagne de commercialisation agricole et le programme consacré à l’emploi des jeunes.

Le même jour, l’Assemblée nationale a adopté une résolution réclamant le retrait du décret. Pour la majorité parlementaire, la disposition de l’article 68 autorisant la mise en vigueur par décret d’un projet de loi de finances lorsqu’il n’a pas été définitivement voté dans les soixante jours ne permet pas de passer outre un rejet explicite. La résolution votée exprime la position du Parlement ; elle ne vaut pas annulation juridictionnelle du décret. Le texte prévoit notamment que les recettes, dépenses et emprunts exécutés sur le seul fondement de cet acte soient examinés lors du contrôle des comptes de l’exercice 2026.

Un retour aux urnes qui remettrait en jeu la majorité du Pastef

Le Pastef a remporté 130 des 165 sièges aux législatives de novembre 2024. Cette majorité est restée au centre du rapport de force après le départ de Sonko du gouvernement en mai 2026 et son élection à la présidence de l’Assemblée. Une dissolution obligerait le parti à défendre ses sièges lors d’un scrutin anticipé, alors qu’il dispose aujourd’hui des voix nécessaires pour rejeter un texte budgétaire. Sonko a demandé à ses militants de se préparer à des élections en 2027. Samedi matin 28 novembre, aucun décret de dissolution ni calendrier de législatives anticipées n’avait été annoncé par la présidence.

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