Les semences de blé sont distribuées à 66 000 livres syriennes la tonne à Hama et à Tartous. À Tartous, les exploitations de moins de dix dounams peuvent en acheter jusqu’à 250 kilos sur présentation d’une pièce d’identité.

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La distribution des semences de blé pour la campagne 2026-2027 a commencé dans les provinces de Hama et de Tartous, au prix annoncé de 66 000 livres syriennes la tonne. À Tartous, les exploitations de moins de dix dounams peuvent acheter jusqu’à 250 kilos sur présentation d’une pièce d’identité.

Des semences distribuées selon les autorisations agricoles

À Hama, le directeur de la branche de l’Institution générale de multiplication des semences, Waddah al-Hammoud, a annoncé le début des ventes le 15 novembre. Il indique que celles-ci reposent sur les autorisations délivrées par la direction de l’Agriculture. Les variétés proposées doivent correspondre à la carte variétale établie par la recherche agricole.

À Tartous, le directeur de l’Agriculture, Mohammad Ahmad, a décrit le 16 novembre un dispositif tenant compte de la surface autorisée. Sa déclaration, publiée le 17 novembre, prévoit une autorisation certifiée par les services agricoles. Pour les exploitations de moins de dix dounams, il mentionne un achat sur présentation de la pièce d’identité, plafonné à 250 kilogrammes.

Le responsable de Tartous affirme que les quantités disponibles suffisent et que des compléments peuvent venir d’autres branches. Il situe les ventes de la campagne précédente autour de 500 tonnes et envisage un niveau comparable cette année.

Ce que finance le prix subventionné

Le tarif de 66 000 livres découle de la décision du ministre de l’Agriculture, Bassel al-Soueidan, annoncée le 8 novembre. Le Fonds de soutien à la production agricole doit couvrir la différence entre le coût de revient des semences et le prix demandé aux cultivateurs. La décision rapportée ne chiffre ni cette différence par tonne ni l’enveloppe totale mobilisée.

Le barème d’achat du blé pour la récolte 2026

Un autre repère officiel concerne la récolte 2026, et non les semis en cours. Le ministère de l’Économie et de l’Industrie avait fixé, le 16 mai, à 46 000 nouvelles livres syriennes la tonne le prix d’achat du blé dur de première qualité conditionné en sacs.

Le décret présidentiel n° 120 du 21 mai ajoute une prime de 9 000 nouvelles livres par tonne livrée par le cultivateur à l’Institution syrienne des céréales. Pour le produit répondant au tarif de base cité, l’addition atteint donc 55 000 livres. Le décret renvoie les modalités d’exécution à une décision du ministre de l’Économie.

Les annonces de novembre indiquent le prix des semences en « livres syriennes ». Les textes de mai fixent le prix d’achat du blé récolté en « nouvelles livres syriennes ».

Photographie d’illustration de blé, sans localisation syrienne établie. Date de prise de vue non documentée ; archive publiée en mars 2022. Rehan Verma / Pexels, fonds Libnanews.

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