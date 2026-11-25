Nabih Berri a convoqué les députés lundi à 11 h pour reprendre l’ordre du jour du 12 novembre. Les textes sur les congés parentaux et certains dossiers de l’Université libanaise restent sans décision dans les comptes rendus, contrairement aux crédits d’Ogero ou à l’accord aérien avec la Côte d’Ivoire.

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Le Parlement libanais se réunira lundi 30 novembre à 11 h à Beyrouth pour reprendre l’examen de l’ordre du jour du 12 novembre. La convocation de Nabih Berri ne publie pas de nouveau calendrier texte par texte. Les comptes rendus des deux séances précédentes permettent toutefois de distinguer ce qui reste sans décision, ce qui a été renvoyé en commission et ce que les députés ont déjà adopté.

Congés parentaux et Université libanaise parmi les textes encore sans décision

Parmi les propositions inscrites le 12 novembre, les comptes rendus ne consignent aucune décision sur le texte relatif à la maternité, à la paternité, à l’allaitement et aux services de garde d’enfants. C’est également le cas d’un projet portant sur la nomination et la promotion des enseignants de l’Université libanaise et d’une proposition distincte sur la rémunération de certains agents de troisième catégorie de l’établissement.

Le même ordre du jour comportait un texte sur la reconnaissance d’études et de diplômes d’étudiants inscrits en Ukraine, y compris lorsque les enseignements ont été suivis à distance en 2023-2024 ou en 2024-2025. Un addendum mentionnait aussi des textes sur les anciens loyers résidentiels et sur la loi relative aux télécommunications. Leur présence dans les documents du 12 novembre ne garantit ni leur examen lundi ni un vote.

Chauffeurs et transition numérique : retour en commission

Le 12 novembre, les députés ont renvoyé en commission le projet qui aurait ouvert 1 450,8 milliards de livres libanaises de crédits pour soutenir pendant trois mois les chauffeurs du transport public de voyageurs. Ce renvoi compte dans le contexte de la grève du 25 novembre : il signifie que le projet de crédit n’a pas reçu le feu vert de la séance plénière, et non que les aides sont prêtes à être versées.

Le projet autorisant l’accord de prêt de la Banque mondiale pour accélérer la transformation numérique a suivi le même chemin. La reprise du 30 novembre ne suffit pas à garantir que l’un ou l’autre texte reviendra immédiatement en séance : leur examen en commission est une étape distincte.

Ogero et énergie solaire : des crédits déjà adoptés le 12 novembre

Les députés ont déjà approuvé le crédit supplémentaire pour Ogero et celui destiné à soutenir les prêts solaires aux petites et moyennes entreprises. Ils ont également approuvé le texte autorisant l’accord de services aériens avec la Côte d’Ivoire. Le soir, ils ont adopté le projet interdisant les transactions immobilières dans les zones occupées par l’armée israélienne. Ces textes ne sont donc pas des votes attendus lundi.

Pour connaître les décisions nouvelles, il faudra regarder si les députés reprennent effectivement les points laissés ouverts, lesquels ils mettent aux voix et lesquels repartent en commission. Une convocation fixe une heure et un objet ; elle ne préjuge pas du résultat.

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