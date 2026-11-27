La CNUCED prévoit que le volume du commerce maritime stagnera en 2026, après une hausse de 1,9 % en 2025. Les distances parcourues augmentent et le fret reste volatil. Le rapport mesure les conséquences de la perturbation du détroit d’Ormuz et estime le coût d’un choc pour les économies fragiles.

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La CNUCED prévoit une croissance nulle du commerce maritime mondial en volume en 2026, après une hausse de 1,9 % en 2025. Dans son rapport annuel publié le 26 novembre, l’organisme des Nations unies estime pourtant que la demande de transport mesurée en tonnes-milles augmentera de 1,5 %. Les marchandises parcourent de plus longues distances, même si leur tonnage total ne progresse plus.

Les échanges par mer ont atteint 12,3 milliards de tonnes en 2025. Leur rythme de croissance a ralenti : 3,9 % en 2024, 1,9 % en 2025, puis 0 % attendu cette année. Le transport conteneurisé se distingue du reste du marché : la CNUCED prévoit encore une hausse de 3,3 % des volumes pour ce segment en 2026. Elle projette un rebond de 3,2 % pour l’ensemble du commerce maritime en 2027. Il s’agit de prévisions, pas de résultats définitifs.

Les navires parcourent davantage de milles

Une tonne-mille correspond au transport d’une tonne sur un mille marin. Un détour augmente donc la demande de transport mesurée de cette manière, sans ajouter une tonne aux échanges. Les voyages plus longs mobilisent les navires plus longtemps, renchérissent la consommation de carburant et compliquent l’organisation des escales. Selon le rapport, les tarifs au comptant des conteneurs ont plus que doublé entre janvier et août 2026. Cette évolution ne s’applique pas à tous les contrats ni à toutes les routes.

Dans le détroit d’Ormuz, la CNUCED estime qu’environ 120 navires passaient chaque jour avant la perturbation. Début mars, le trafic mesuré en jauge brute avait chuté d’environ 95 %. La jauge brute est un indicateur de taille des navires, pas un décompte des passages ni des tonnes de marchandises transportées. En mer Rouge, certains armateurs ont recommencé à emprunter le corridor, mais une partie du trafic continue de contourner l’Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Le rapport relève aussi des risques persistants pour les expéditions de céréales en mer Noire.

Le coût du carburant pèse davantage sur les économies vulnérables

Les chercheurs ont simulé une hausse durable de 70 à 80 % du coût du carburant maritime par rapport à janvier et février 2026. Si ces coûts se maintenaient jusqu’à fin 2027, le niveau des prix à la consommation augmenterait de 0,19 % au niveau mondial, de 0,27 % dans les petits États insulaires en développement et de 0,35 % dans les pays les moins avancés. Il ne s’agit pas de taux d’inflation déjà observés. L’écart tient notamment au nombre plus limité de liaisons et d’options d’approvisionnement de ces économies.

Au Liban, les dernières données du port de Beyrouth illustrent un autre écart entre les indicateurs : le trafic total de conteneurs a augmenté de 5,42 % sur un an à fin septembre, porté par le transbordement, alors que l’activité hors transbordement a reculé de 2,05 %. Ces chiffres portuaires mesurent des mouvements de conteneurs et ne permettent pas, à eux seuls, de chiffrer l’effet d’Ormuz sur les prix au Liban.

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