À midi à Beyrouth, le point sur la circulation après la mobilisation des transporteurs, les tirs signalés dans le Sud, l’insécurité alimentaire au Liban et la frappe revendiquée à Hodeïda. Également dans cette édition : les conclusions d’Amnesty sur les soins à Gaza et aussi le quart de finale Liban–Bahreïn.

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Mercredi 25 novembre 2026, 12 h à Beyrouth. La circulation a repris à Tripoli après la mobilisation des chauffeurs, tandis que des manifestants se sont rassemblés dans le centre de Beyrouth dans la matinée. Dans le Sud, de nouveaux tirs ont été signalés. Au Yémen, la coalition conduite par Riyad dit avoir frappé le port d’Hodeïda, sans bilan vérifié.

Transports : les routes ont rouvert à Tripoli

Le service libanais de gestion du trafic a signalé vers 9 h 36 la réouverture des routes touchées à Tripoli. Des coupures avaient été observées plus tôt au carrefour Roxy et sur la voie des Miatayn. Dans la capitale, des chauffeurs se sont rassemblés place des Martyrs et ont demandé au ministre de l’Intérieur, Ahmad al-Hajjar, de venir entendre leurs revendications. À Dora et à plusieurs carrefours de la Békaa, des rassemblements ont été signalés sans fermeture de la route.

Les fédérations du transport routier avaient annoncé une mobilisation de 6 h à midi pour réclamer l’application des engagements de l’État envers le secteur. À la Chambre, le projet d’aide temporaire aux conducteurs autorisés a été renvoyé aux commissions le 12 novembre ; il n’a pas été adopté en séance. Les horaires annoncés restent ceux du programme syndical, pas une confirmation que tous les rassemblements ont pris fin au même moment ni que la circulation est rétablie sur tous les axes.

Banques : un deuxième mercredi de grève annoncé

Le 25 novembre est le deuxième mercredi visé par l’appel à la grève de l’Association des banques du Liban. L’organisation conteste la demande du ministère des Finances de rectifier les déclarations fiscales de 2020 à 2024, notamment sur les écarts de change et les provisions sur les euro-obligations. Cet appel est distinct du mouvement des chauffeurs. Il ne permet pas de déduire le fonctionnement de chaque agence ou service à distance.

Sud-Liban : nouveaux tirs signalés dans la matinée

L’Agence nationale d’information a signalé des tirs israéliens dans le secteur de Byout al-Sayyad, du Wadi Salouki et de Baraachit. Aucun bilan de victimes n’a été confirmé pour ces incidents. Ces signalements interviennent alors que le Liban cherche à savoir qui pourra constater les violations et faire rapport après la fin du mandat de la FINUL, le 31 décembre. Plusieurs scénarios sont en discussion ; aucun mandat de remplacement n’a été adopté à ce stade.

Alimentation : 1,05 million de personnes au niveau de crise ou au-delà

Le dernier classement de la sécurité alimentaire publié par l’IPC estime qu’environ 1,05 million de personnes, soit 21 % de la population analysée, sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë de niveau crise ou pire entre septembre 2026 et février 2027. L’évaluation, publiée le 5 novembre, distingue quelque 997 000 personnes au niveau de crise et 52 000 au niveau d’urgence. Le total de 1,15 million pour mars à juillet 2027 est une projection, non un bilan déjà observé.

Yémen : Riyad annonce une frappe sur le port d’Hodeïda

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite dit avoir visé des installations liées au fonctionnement du port après avoir appelé les civils à l’évacuer. Le communiqué ne donne pas de bilan pour le port et ne dit pas si les quais et le déchargement fonctionnent encore. Les Houthis avaient menacé de riposter contre des ports saoudiens de la mer Rouge. Cette menace ne vaut pas confirmation d’une attaque contre Djeddah.

Gaza : Amnesty documente les entraves aux soins

Amnesty International publie mercredi un rapport sur les conséquences de la guerre pour les femmes et les filles de Gaza, fondé sur 228 entretiens. L’organisation décrit notamment des entraves aux soins de grossesse, à l’accouchement et à la santé reproductive, qu’elle analyse dans le cadre de ses conclusions sur le génocide. C’est la qualification retenue par l’ONG, et non un jugement rendu dans cette affaire.

Football de plage : le Liban joue son quart de finale

Le Liban affronte le Bahreïn en quart de finale de la Coupe d’Asie en Thaïlande, à midi heure de Beyrouth. La sélection libanaise a atteint le tableau à élimination directe malgré sa défaite 7–2 face à l’Iran en phase de groupes. Le résultat de la rencontre ne figure pas dans cette édition.

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