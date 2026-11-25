Deux membres des forces navales de l’est libyen ont succombé mardi à leurs blessures après l’attaque du 22 novembre au port de Benghazi. Kyiv dit avoir visé deux navires russes. Tripoli condamne l’opération et affirme n’avoir autorisé aucune action militaire étrangère dans ses eaux. Le sort précis des navires reste contesté.

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Deux membres des forces navales de l’est de la Libye sont morts mardi 24 novembre des suites de blessures subies lors de l’attaque du port de Benghazi, selon leur commandement. L’Ukraine a revendiqué l’opération, menée dimanche contre des navires qu’elle présente comme liés à l’effort de guerre russe. Le gouvernement installé à Tripoli affirme n’avoir autorisé aucune intervention militaire étrangère sur le territoire ou dans les eaux libyennes.

Deux décès annoncés deux jours après l’attaque

Les deux hommes étaient rattachés à l’état-major de la marine des forces de l’est. Le commandement les a identifiés comme Al-Taher Abdallah al-Sadeq et le lieutenant Ali Mohammed al-Sayd. Dans son communiqué, il indique qu’ils ont été blessés lors de l’attaque du dimanche 22 novembre à l’aube et des explosions qui ont suivi. Saddam Haftar, commandant adjoint des forces de l’est, leur a rendu hommage. Le communiqué ne présente pas les deux hommes comme des membres d’un équipage russe.

Ce bilan concerne les deux victimes nommément identifiées par le commandement libyen. Il ne permet pas d’établir le bilan complet des blessés ni celui des équipages des bâtiments visés.

Kyiv dit avoir visé une corvette et un cargo

Lundi 23 novembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a revendiqué une opération au large de la Libye. Il a déclaré que les cibles étaient une corvette de la marine russe et un navire de charge que Kyiv accuse d’avoir transporté des armes. Les déclarations ukrainiennes exposent la justification avancée par Kyiv. Elles ne constituent pas une confirmation indépendante du chargement du cargo ni de l’état final des deux bâtiments.

L’annonce de deux morts côté libyen apporte un élément distinct au dossier. Le commandement de Benghazi rend compte des pertes au sein de ses propres forces, tandis que la présidence ukrainienne décrit les navires qu’elle affirme avoir visés. Ces deux déclarations ne répondent pas à la même question.

Tripoli conteste toute autorisation libyenne

Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement d’unité nationale, basé à Tripoli, a condamné l’opération et demandé des explications à Kyiv. Il rejette l’idée que la poursuite de la guerre entre la Russie et l’Ukraine donne aux deux pays le droit de mener des actions militaires sur le territoire libyen ou dans ses eaux.

Tripoli ne contrôle pas Benghazi, où sont basées les forces du maréchal Khalifa Haftar. C’est donc le commandement de l’est qui a annoncé les décès, tandis que le gouvernement de Tripoli a pris position sur le plan diplomatique. À ce stade, aucune des déclarations publiques ne permet d’établir que l’opération avait reçu l’accord d’une autorité libyenne.

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