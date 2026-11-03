Midterms : la Géorgie prépare le décompte

La Géorgie prépare la soirée électorale tandis que les Américains poursuivent le vote des midterms. Brad Raffensperger a annoncé plus de 775 000 votants mardi dans cet État lors de son point de l’après-midi. À Fulton, le conseil électoral doit examiner une procédure particulière pour 1 069 bulletins après deux pannes survenues pendant le vote anticipé. Des SMS trompeurs circulent aussi sur les lieux de vote. En Caroline du Nord, les autorités examinent de possibles prolongations, susceptibles de décaler la publication des premiers résultats.

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Point du 3 novembre 2026, à 22 h 40, heure de Beyrouth (20 h 40 UTC). La Géorgie prépare le décompte des midterms alors que le vote continue. Brad Raffensperger, son secrétaire d’État, a annoncé plus de 775 000 votants pour la seule journée de mardi lors de son point de 14 h 45, heure locale, soit 21 h 45 à Beyrouth. À Fulton, les responsables électoraux proposent une procédure particulière pour 1 069 bulletins enregistrés pendant le vote anticipé. En Caroline du Nord, des incidents techniques ont conduit l’autorité électorale à examiner une prolongation de certains bureaux. Aucun de ces éléments ne permet encore d’attribuer les sièges fédéraux en jeu dans ces États.

En Géorgie, les autorités organisent la soirée des midterms

Le bilan communiqué par Brad Raffensperger porte sur les votes déposés mardi, pas sur un résultat partisan. Il s’ajoute aux bulletins du vote anticipé. Lors de cette même conférence, le responsable républicain a indiqué que l’attente moyenne dans les bureaux restait inférieure à cinq minutes.

Un bureau installé à Rockbridge Elementary School, dans le comté de Gwinnett, a suspendu son activité pendant sept minutes. Un exercice de sécurité dans l’établissement scolaire a provoqué cette interruption. L’autorité électorale attend une décision judiciaire sur une éventuelle prolongation au-delà de la fermeture normale de 19 heures.

Deux scrutins concentrent l’attention dans cet État. Le sénateur démocrate Jon Ossoff défend son siège contre le républicain Mike Collins. Pour le gouvernement de Géorgie, la démocrate Keisha Lance Bottoms affronte le républicain Rick Jackson. Les chiffres de participation ne donnent pas la répartition des suffrages entre ces candidats.

Dans un entretien mardi matin, Jon Ossoff a présenté la mobilisation comme l’expression d’un besoin de changement. Rick Jackson, interrogé après son vote, a déclaré s’en remettre à Dieu.

Fulton : deux pannes, deux procédures proposées

Dans une note datée de mardi, Nadine Williams, directrice des élections du comté de Fulton, décrit les deux incidents survenus pendant le vote anticipé. Le premier a touché la bibliothèque de Mechanicsville le 21 octobre. Une coupure accidentelle de l’alimentation a arrêté un scanner après l’enregistrement de 361 bulletins.

Les techniciens de l’État déconseillent de charger ses cartes mémoire, en raison d’un risque d’altération des données. La procédure proposée consiste à scanner de nouveau les bulletins papier.

Le second incident remonte au 26 octobre, au Hugh C. Conley Recreation Center. Le scanner indiquait un bourrage de papier sans blocage apparent. Les agents l’ont retiré du service après 708 bulletins. Pour ce lot, les techniciens recommandent d’abord de transférer les cartes mémoire vers un autre appareil. Si le transfert échoue, les bulletins papier seront numérisés.

Le conseil électoral doit examiner ces méthodes à 18 h 30, heure locale. Nadine Williams prévoit un début des opérations entre 19 heures et 19 h 30, sous réserve de son accord. Le traitement doit se dérouler devant le public et les observateurs. Brad Raffensperger a déclaré mardi matin ne pas prévoir de retard dans les résultats à cause de ces vérifications.

Des SMS trompeurs signalés dans le même comté

Fulton a également mis en garde contre des messages annonçant aux habitants un changement de lieu de vote. Le comté affirme ne pas avoir envoyé ces SMS. Il demande aux électeurs de vérifier leur bureau auprès du service officiel Georgia My Voter ou de l’administration électorale.

L’alerte concerne l’origine et le contenu de ces messages. Elle ne démontre pas que les bureaux ont effectivement changé d’adresse. Aucune identité d’auteur n’a été établie dans les informations communiquées par le comté.

Caroline du Nord : les horaires sous examen

En Caroline du Nord, le conseil électoral a convoqué une réunion d’urgence à 14 heures, heure locale, pour examiner des prolongations. Son ordre du jour mentionne des bureaux dans sept comtés : Columbus, Gates, Lenoir, Watauga, Wilkes, Wilson et Hertford. Il comprend notamment le site de l’université Appalachian State, à Boone, et deux écoles de Wilson.

Cette liste constitue un programme de réunion, pas une décision de prolonger tous les sites cités. Dans son bilan de la matinée, l’administration avait signalé des problèmes techniques dans quatre comtés. Elle avait indiqué que ces incidents étaient résolus. À l’heure de ce point, aucune décision finale sur ces prolongations n’a pu être confirmée dans les communications officielles consultées.

La fermeture habituelle est fixée à 19 h 30, soit 2 h 30 mercredi à Beyrouth. Les responsables avaient averti qu’une prolongation pourrait aussi retarder la diffusion des résultats de l’État. L’hypothèse évoquée dans la journée allait jusqu’à 20 h 30, heure locale. Ce décalage restait une éventualité, pas un nouvel horaire général confirmé.

L’État élit notamment un sénateur. Le démocrate Roy Cooper et le républicain Michael Whatley figurent parmi les candidats au siège laissé vacant par Thom Tillis.

En Californie, le scrutin après le refus de la Cour suprême

Le vote se déroule aussi après une décision judiciaire prise lundi. La Cour suprême a rejeté la demande urgente du gouvernement fédéral concernant environ 20 000 personnes inscrites sur les listes californiennes. L’administration Trump voulait que les bulletins postaux éventuellement renvoyés par ces personnes soient séparés et non comptés avant vérification. Elle les présentait comme de possibles non-citoyens.

L’ordonnance du 2 novembre refuse l’injonction demandée pendant l’appel. Elle ne constitue pas une décision finale sur l’ensemble du litige. La secrétaire d’État californienne, Shirley Weber, a salué ce refus et appelé les électeurs à voter. Le procureur général Rob Bonta a annoncé que l’État poursuivrait sa défense des procédures électorales.

Les prochaines décisions attendues

La réunion de Fulton est prévue à 1 h 30 mercredi à Beyrouth. Le vote doit normalement s’achever une demi-heure plus tard en Géorgie. Les décisions locales sur les prolongations et la validation des procédures de comptage précéderont les premières publications de résultats. Les totaux diffusés pendant la nuit resteront provisoires jusqu’aux contrôles et à la certification prévus par les autorités compétentes.

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