Les familles peuvent contacter la Commission nationale sans dossier complet. Comment signaler une disparition, transmettre une information ou suivre une recherche.

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Une famille qui ignore le sort d’un proche disparu au Liban peut saisir la Commission nationale des personnes disparues et victimes de disparition forcée sans disposer d’un dossier complet. La Commission permet de signaler une disparition ou de demander des nouvelles d’un dossier déjà ouvert. Cette distinction est importante : déposer un signalement permet d’engager ou d’alimenter une recherche, pas d’obtenir immédiatement une réponse sur le sort d’une personne.

Ouvrir un dossier ou demander où il en est

La Commission indique que les familles peuvent passer par son centre de demandes en ligne, accessible depuis son site officiel. Elle reçoit aussi les demandes au +961 71 104 819 et au +961 76 176 040, par courriel à info@ncmfd.org.lb et dans ses bureaux de l’immeuble Saab, à Sodeco, dans le quartier d’Achrafieh à Beyrouth. Les coordonnées figurent sur la page officielle destinée aux familles.

Le nom de la personne recherchée, le lieu et la période où elle a été vue pour la dernière fois, ainsi que les documents ou photographies disponibles peuvent aider à distinguer des personnes portant des noms proches. La Commission précise qu’il n’est pas nécessaire de réunir tous ces éléments avant de la contacter : le dossier peut être complété ultérieurement. Pour quelqu’un qui a déjà signalé une disparition, l’intérêt est de faire le lien avec la demande existante plutôt que de repartir de zéro.

Ce que garantit la loi, et ce que l’enquête doit encore établir

La loi libanaise nº 105 de 2018 reconnaît aux familles le droit de connaître le sort de leur proche et, en cas de décès, de savoir où se trouvent ses restes. Elle crée une commission chargée de mener les recherches. Le droit de savoir ne dépend donc pas de la capacité de la famille à reconstituer elle-même les circonstances de la disparition. Encore faut-il, pour donner une réponse, recouper les archives, les témoignages et, lorsque la piste le justifie, les éléments permettant une identification.

Une personne qui détient des informations sans être membre de la famille peut également s’adresser à la Commission. Ce canal est distinct d’une publication sur les réseaux sociaux. Il permet de transmettre des éléments susceptibles d’identifier des personnes ou des lieux sans les exposer publiquement. La Commission publie des règles de confidentialité et présente à part le traitement des données et des prélèvements biologiques. Envoyer un témoignage, fournir un échantillon et identifier formellement des restes sont trois démarches différentes.

Une recherche qui reste à mener, dossier par dossier

En octobre 2026, la Commission a annoncé le lancement d’une stratégie nationale. Pour les familles, l’enjeu est de pouvoir suivre les recherches au-delà des annonces : savoir si un dossier a été reçu, comment le compléter et par quel canal recevoir des informations sans dévoiler de données sensibles. Une trace nouvelle peut faire avancer l’enquête sans suffire à trancher. La réponse attendue porte sur le sort d’une personne, pas seulement sur l’enregistrement de son nom.

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