Le ministère de la Jeunesse et des Sports annonce une célébration de l’Indépendance samedi 21 novembre, de 16 h à 17 h 30, place des Martyrs à Beyrouth. Scouts et guides participeront à ce rendez-vous organisé sous le slogan « Un drapeau, une patrie », avec les deux fédérations partenaires.

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Le ministère de la Jeunesse et des Sports annonce une célébration de l’Indépendance samedi 21 novembre 2026, de 16 h à 17 h 30, place des Martyrs à Beyrouth. Le rendez-vous associera les mouvements scouts et guides, à la veille de la fête nationale du 22 novembre.

La manifestation est organisée en coopération avec la Fédération du scoutisme libanais et la Fédération libanaise des éclaireuses et des guides. Le communiqué transmis le 19 novembre par Jalal Beainou annonce la participation de différentes associations scoutes libanaises.

« Un drapeau, une patrie »

Les organisateurs ont choisi le slogan « Un drapeau, une patrie : de tout le Liban au cœur de Beyrouth ». Le visuel accompagnant l’annonce reprend cette formule en arabe, avec le drapeau libanais et les emblèmes du ministère et des deux fédérations partenaires.

Le communiqué fixe le lieu et la plage horaire de la célébration, sans détailler le déroulement des animations. Il ne précise pas non plus de modalités d’inscription.

Le rendez-vous pratique

Date : samedi 21 novembre 2026.

samedi 21 novembre 2026. Horaires : de 16 h à 17 h 30, heure de Beyrouth.

de 16 h à 17 h 30, heure de Beyrouth. Lieu : place des Martyrs, Beyrouth.

place des Martyrs, Beyrouth. Organisation : ministère de la Jeunesse et des Sports, avec les fédérations du scoutisme et des guides.

ministère de la Jeunesse et des Sports, avec les fédérations du scoutisme et des guides. Participation annoncée : différentes associations scoutes libanaises.

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