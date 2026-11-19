L’Aigle noir remporte le championnat du Liban des ceintures bleues avec 115 points, devant Anwar et Mont La Salle. La compétition a réuni 219 participants au complexe Émile Lahoud, à Dékouané. Les résultats transmis le 19 novembre détaillent les vainqueurs, des enfants de six ans aux catégories adultes du championnat.

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L’Aigle noir a remporté le championnat du Liban de taekwondo 2026 des ceintures bleues avec 115 points. Anwar termine deuxième avec 108 points, devant Mont La Salle, troisième avec 50 points. Organisée au complexe sportif du président Émile Lahoud, à Dékouané–Mar Roukoz, la compétition a réuni 219 participants, garçons et filles, toutes catégories confondues.

Le communiqué de la Fédération libanaise de taekwondo a été transmis le 19 novembre par Jalal Beainou. Les rencontres se sont déroulées sur trois aires de combat. Le classement des clubs se joue à sept points entre l’Aigle noir et Anwar. Le palmarès individuel s’étend des enfants de six ans aux catégories adultes.

Taekwondo : le podium des ceintures bleues

1er : Aigle noir , 115 points.

, 115 points. 2e : Anwar , 108 points.

, 108 points. 3e : Mont La Salle, 50 points.

Le championnat a accueilli le président de la fédération, Habib Zarifé, et son secrétaire général, Richard Abi Zeid Daou. Les vice-présidents Omar Masri et Mohammad Kazan étaient également présents, avec Élie Nehmé, Joe Khoury et André Rostom. Anwar Nehmé, Georges Khattar, les responsables des clubs et les familles ont aussi assisté aux combats.

Voici les vainqueurs des catégories figurant dans les résultats communiqués par la fédération.

Les garçons de six à huit ans

Chez les garçons de six ans, Andrew Abou Zgheib, de l’Aigle noir, remporte la catégorie des moins de 20 kg.

Garçons de sept ans :

Moins de 20 kg : Jason Chaaya (Mont La Salle).

Moins de 24 kg : Ivan Mallah (IML).

Moins de 26 kg : Kevin Rizk (Aigle noir).

Moins de 28 kg : Pierre Samra (Aigle noir).

Moins de 30 kg : Joseph Naccache (Anwar).

Moins de 32 kg : Charbel Antar (Sacré-Cœur).

Moins de 36 kg : Joseph Abou Younes (Mont La Salle).

Garçons de huit ans :

Moins de 24 kg : Nicolas Haber (Aigle noir).

Moins de 26 kg : Khaled Rahal (Liwaa Beyrouth).

Moins de 28 kg : Mohammad Noureddine (Aigle noir).

Moins de 30 kg : Émile Nasr (Mont La Salle).

Moins de 32 kg : Georges Haddad (Combat Arena).

Moins de 34 kg : Georges Bou Melheb (Jamhour).

Moins de 36 kg : Joseph Sawaya (Taekwon).

Moins de 40 kg : Albert Kaddissi (Académie des combattants).

Les garçons de neuf à onze ans

Garçons de neuf ans :

Moins de 24 kg : Élias Kallas (Anwar).

Moins de 26 kg : Charbel Tabet (Aigle noir).

Moins de 28 kg : James Ghaoui (Aigle noir).

Moins de 30 kg : Karl Trabay (Bouddha).

Moins de 32 kg : Assaad Fattouche (Champions Elite).

Moins de 34 kg : Charbel Jerdak (Anwar).

Moins de 36 kg : Samuel Achkar (Anwar).

Moins de 38 kg : Brian Zakhour (Deir el-Qamar).

Moins de 40 kg : Charbel Achkar (Mont La Salle).

Moins de 43 kg : Pietro Boulos (Naous).

Plus de 43 kg : Richard Kallas (Champions Elite).

Garçons de dix et onze ans :

Moins de 28 kg : Ryan Saad (Aigle noir).

Moins de 30 kg : Jacob Kroumian (Champions Elite).

Moins de 32 kg : Marc Khoury (Champions Elite).

Moins de 34 kg : Jad Hajj (Taekwon).

Moins de 36 kg : Christopher Nakhle (Aigle noir).

Moins de 38 kg : Lucas Makdessi (Aigle noir).

Moins de 40 kg : Ryan Kebbé (Squadra).

Moins de 43 kg : Haïdar Jaafar (Al-Israa).

Moins de 46 kg : Antoine Hajjar (Anwar).

Plus de 50 kg : Chris Matar (Aigle noir).

Les filles de sept à neuf ans

Filles de sept ans :

Moins de 24 kg : Marita Njeim (Mont La Salle).

Moins de 28 kg : Charelle Saadé (Club libanais des arts martiaux).

Moins de 34 kg : Mia Berro (Académie des combattants).

Filles de huit ans :

Moins de 24 kg : Narjess Dergham (Aigle noir).

Moins de 26 kg : Diala Abou Darhamin (Bechara el-Borj).

Moins de 30 kg : Selena Zreik (Mont La Salle).

Moins de 32 kg : Sophie Tannouri (Champions Elite).

Filles de neuf ans :

Moins de 24 kg : Julia Baki (Al-Israa).

Moins de 28 kg : Chloé Saliba (Anwar).

Moins de 30 kg : Valentina Kheirallah (Anwar).

Moins de 32 kg : Léa Khoury (Mont La Salle).

Moins de 34 kg : Rimi Slim (Anwar).

Moins de 40 kg : Kayla Achkar (Anwar).

Plus de 43 kg : Nay Saliba (Anwar).

Les filles de dix et onze ans

Moins de 28 kg : Anna Aquilina Moukalled (Atallah).

Moins de 32 kg : Fatima Dergham (Aigle noir).

Moins de 34 kg : Guadalupe Chaban (Aigle noir).

Moins de 38 kg : Haven Khattar (Taekwon).

Moins de 40 kg : Myriam Sakr (Taekwon).

Moins de 43 kg : Rafka Alam (Combat Arena).

Moins de 46 kg : Kate Achkar (Phénicien).

Plus de 50 kg : Gaia Hajj Assaf (Anwar).

Les titres chez les cadets et les cadettes

Cadets :

Moins de 37 kg : Jason Ghaoui (Aigle noir).

Moins de 41 kg : Élie Khalil (Golden Body).

Moins de 45 kg : Charbel Mahfoud (Bouddha).

Moins de 53 kg : Karl Chamoun (Aigle noir).

Moins de 57 kg : Mike Semoun (Charité).

Moins de 65 kg : Calvin Ghanem (Aigle noir).

Plus de 65 kg : Serge Sarkis (Naous).

Cadettes :

Moins de 37 kg : Sophie Chahoud (Taekwon).

Moins de 41 kg : Jouna Bitar (Champions Elite).

Moins de 44 kg : Joury Khoury (Golden Body).

Moins de 47 kg : Touline Souki (Al-Israa).

Moins de 51 kg : Gabrielle Ibrahim (Homenetmen Beyrouth).

Moins de 55 kg : Raphaëlle Francis (Riyadi Beyrouth).

Moins de 59 kg : Sandrine Abou Younes (Mont La Salle).

Plus de 59 kg : Hala Jammal (Al-Israa).

Juniors et adultes : les autres vainqueurs

Chez les juniors masculins, Kevin Nassar, de l’Aigle noir, prend la première place des moins de 59 kg. Tamim Khatib, du Liwaa Rafid, termine deuxième.

Quatre catégories figurent au palmarès des juniors féminines. Kelly Achkar, du club Rawda, gagne chez les moins de 52 kg. Jouella Souma, du Bouddha, s’impose chez les moins de 55 kg. Mary Jane Aoun, de l’Aigle noir, remporte les moins de 63 kg. Lynn Chaaya, du Taekwon, termine première chez les moins de 68 kg.

Chez les hommes, Guy Miguel Bachian, de Combat Arena, gagne les moins de 68 kg. Mohammad Wehbé, de Budo Dojo, remporte les moins de 74 kg devant Ali Alexei Hijazi, d’Anwar. Chez les femmes, Noémie Francis, du Riyadi Beyrouth, prend la première place des moins de 57 kg.

Michel Majdalani, président de la commission d’arbitrage du kyorugi, a dirigé les combats. Il était assisté d’arbitres internationaux et nationaux, notamment Ziad Faraj, Anthony Fares, Salim Asmar, Soha Kazzi, Alexandra Zeidan, Maria Zeidan et Kheireddine Faraj.

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