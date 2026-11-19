Les fonctionnaires libanais sont appelés à la grève. Washington sanctionne six cibles liées au Hezbollah selon le Trésor. Riyad annonce des dégâts matériels. Shenzhen attend la rencontre trilatérale. Varsovie distingue prévention et scénario allégué. Anthropic fixe son prix. À Jaramana, deux agents ont été tués mercredi, selon les autorités syriennes.

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Jeudi 19 novembre 2026, édition de 8 h à Beyrouth. Les fonctionnaires libanais sont appelés à la grève, sur fond de revendications salariales et de frais de transport. Washington sanctionne six personnes et organisations pour leur soutien présumé au Hezbollah. Dans la région, la coalition dirigée par Riyad annonce des dommages après une menace de missile. La matinée est aussi marquée par le sommet de Shenzhen et les préparatifs de l’introduction en Bourse d’Anthropic.

Administrations : un appel à la grève, pas un relevé des fermetures

L’Association des employés de l’administration publique a annoncé un mouvement pour ce jeudi 19 novembre, suivi d’un appel à la fermeture des administrations vendredi 20. Son président, Raëd Hamadé, avait détaillé ce calendrier le 16 novembre. Dans un communiqué diffusé mercredi, l’association a confirmé l’appel à une grève générale vendredi.

Les revendications portent sur la revalorisation des salaires, une nouvelle grille et les frais de déplacement. L’association demande aussi l’intégration des compléments et prestations dans le salaire de base. Elle estime que les rémunérations ne couvrent plus les besoins essentiels face à la hausse du coût de la vie.

Ces annonces ne constituent pas un bilan des guichets effectivement fermés ce matin. Aucun relevé national vérifié ne permet ici de mesurer la participation. Avant un déplacement administratif, il reste préférable de vérifier auprès du service concerné. Ce mouvement est distinct de celui annoncé dans les banques.

Hezbollah : six nouvelles cibles de sanctions américaines

Le Trésor américain a sanctionné le 18 novembre trois ressortissants libanais et trois organisations. Sont visés Afif Abdel Rida Chouman, Hassan Khechen, Ibrahim Khechen, l’association Wa Ta’awanu et les sociétés Gold Global Company et Sankari Gold.

Washington accuse l’association de fournir une couverture aux activités du Hezbollah et les deux sociétés de participer à un réseau financier lié au commerce de l’or. Ces accusations fondent des désignations administratives : elles ne constituent pas un jugement pénal.

Les mesures bloquent notamment les avoirs situés aux États-Unis ou contrôlés par des personnes américaines. Elles ne signifient pas une confiscation mondiale de tous les biens des intéressés. Aucun montant global des avoirs effectivement bloqués n’est publié dans le communiqué.

Riyad : des dégâts matériels encore en cours de recensement

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite annonce des dégâts matériels à Riyad après une menace de missile qu’elle attribue aux Houthis, jeudi 19 novembre. Son porte-parole, Turki al-Maliki, fait état de débris et de dommages encore en cours de recensement.

Le communiqué diffusé par l’agence officielle SPA ne fournit ni bilan humain ni site précis. L’absence de bilan ne permet pas de conclure à l’absence de victimes. La fin de l’alerte rapportée par la presse saoudienne concerne la consigne de sécurité, pas l’achèvement de l’évaluation des dégâts.

Shenzhen : une rencontre à trois attendue

Le sommet de l’APEC réunit les dirigeants de la région Asie-Pacifique à Shenzhen les 18 et 19 novembre. Une rencontre entre Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine a été annoncée pour ce jeudi, en marge des travaux.

Les salutations et les images des dirigeants réunis ne constituent pas le résultat de cette rencontre. À la préparation de cette édition, aucun accord issu des discussions trilatérales n’est établi dans les sources vérifiées. Le commerce et la sécurité internationale figurent parmi les dossiers suivis, sans permettre de préjuger des engagements qui seront annoncés.

Kaliningrad : distinguer prévention et accusation de faux pavillon

Les autorités polonaises confirment avoir pris des mesures préventives face à une provocation russe préparée près de Kaliningrad. Les détails d’un projet destiné à accuser l’Ukraine d’une attaque meurtrière proviennent toutefois d’une enquête du quotidien Rzeczpospolita publiée le 18 novembre, fondée sur des sources anonymes.

La chancellerie de Donald Tusk avait annoncé dès le 3 novembre un renforcement de la protection frontalière après une alerte. La confirmation ministérielle du 18 novembre ne rend pas publics les éléments permettant de démontrer chaque détail du scénario. Il n’est pas question d’un attentat accompli ni d’un bilan de victimes établi.

Anthropic : 83 dollars par action avant les premiers échanges

Anthropic a fixé le 18 novembre le prix de son introduction en Bourse à 83 dollars par action. L’offre élargie à 980 millions de titres représente 81,34 milliards de dollars bruts : environ 79,38 milliards reviennent à la société avant frais, et 1,96 milliard à des actionnaires cédants.

Le début des échanges au Nasdaq est prévu le 19 novembre sous le symbole ANT. Les 83 dollars constituent le prix du placement initial, pas un cours d’ouverture déjà observé. Le montant de l’offre ne représente pas non plus la valorisation totale de l’entreprise. La clôture de l’opération est attendue le 20 novembre, sous conditions.

Jaramana : deux agents tués mercredi, selon SANA

Deux membres des forces de sécurité intérieure syriennes ont été tués et quatre autres blessés le 18 novembre à Jaramana, près de Damas, selon l’agence officielle SANA. Une source sécuritaire citée par l’agence affirme qu’un homme a tiré sur une patrouille venue l’interpeller à la demande du parquet, puis sur les renforts. Le tireur a également été tué, selon cette source. L’incident date de mercredi, et non de ce jeudi.

Couverture : Parlement libanais à Beyrouth, photographie d’archives, date de prise de vue non établie. Illustration institutionnelle sans représentation d’une grève en cours. © François el Bacha / Libnanews.

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