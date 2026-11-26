La parade du centenaire de Macy’s ne défilera pas à Manhattan le jeudi de Thanksgiving. La ville de New York confirme son report au samedi 28 novembre à 8 h 30, heure locale, en raison du mauvais temps. C’est le premier report annoncé par les organisateurs dans l’histoire du défilé.

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La parade du centenaire de Macy’s ne défilera pas à Manhattan le jeudi de Thanksgiving. La ville de New York confirme son report au samedi 28 novembre à 8 h 30, heure locale, en raison du mauvais temps. C’est le premier report annoncé par les organisateurs dans l’histoire du défilé.

New York ne verra pas les grands ballons de Macy’s défiler à Manhattan le jeudi 26 novembre. Le grand magasin et les autorités municipales ont annoncé mercredi le report de la parade, dont la centième édition est désormais prévue samedi 28 novembre à 8 h 30, heure de New York. Le rendez-vous commence donc à 14 h 30 en France métropolitaine et à 15 h 30 au Liban.

La tempête décale le défilé, pas le jour férié

La municipalité invoque la tempête attendue jeudi à New York. Le vent est un enjeu particulier pour cette parade : des équipes doivent guider les ballons dans les rues de Manhattan en tenant des cordes. La décision concerne le défilé dans son ensemble, pas seulement le retrait de quelques ballons. Le jour férié américain de Thanksgiving reste, lui, le jeudi 26 novembre.

Pour les spectateurs qui avaient prévu de venir jeudi, la nouvelle date remplace l’ancienne convocation. Les premiers avis municipaux de circulation avaient été établis pour le programme initial : ils ne permettent pas de déduire les heures de fermeture des rues samedi. La fiche actualisée de la Ville confirme la date et l’heure du départ, sans détailler le nouveau calendrier de réouverture de chaque voie.

Un parcours dans Manhattan

Le défilé part du secteur de Central Park West, dans l’Upper West Side. Il descend ensuite vers Midtown par la Sixième Avenue et s’achève devant le magasin Macy’s de Herald Square, à hauteur de la 34e Rue. Il s’agit du parcours annoncé pour le défilé, et non d’un horaire de passage à chacun de ces points.

Le changement est inédit dans l’histoire du rendez-vous selon les organisateurs. La centième édition doit notamment faire revenir un hippopotame bleu inspiré d’un ballon de 1931, recréé à partir d’images d’archives. Au moment de l’annonce, les organisateurs travaillaient encore avec les troupes et les fanfares pour maintenir le programme. La Ville a confirmé le nouveau départ samedi ; l’ordre de passage et les restrictions de circulation doivent être vérifiés dans les avis actualisés.

Photo d’archives : défilé de Macy’s à New York, le 22 novembre 2018. Phil Roeder / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Recadrage et titrage : Libnanews.

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