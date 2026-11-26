Le régulateur malaisien des communications a annoncé deux actions civiles contre Google au sujet de la modération de YouTube. Il réclame 300 millions de ringgits dans chaque dossier. Le premier porte sur les jeux d’argent et les escroqueries, le second sur des republications visées par une injonction provisoire de justice.

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Le régulateur malaisien des communications a annoncé deux actions civiles contre Google au sujet de la modération de YouTube. Il réclame 300 millions de ringgits dans chaque dossier. Le premier porte sur les jeux d’argent et les escroqueries, le second sur des republications visées par une injonction provisoire de justice.

La Commission malaisienne des communications et du multimédia (MCMC) a annoncé le 25 novembre avoir engagé deux procédures civiles contre Google LLC. Elle reproche à l’entreprise de ne pas être intervenue de façon adéquate sur des contenus publiés sur YouTube. Les 600 millions de ringgits correspondent au total des dommages réclamés par le régulateur, et non à une amende déjà prononcée.

Une procédure vise les jeux d’argent et les escroqueries

Dans la première affaire, la commission reproche à Google d’avoir manqué à des obligations légales et à des conditions de licence. Elle invoque aussi la négligence dans le traitement de milliers de contenus, notamment des publications liées aux jeux d’argent en ligne, aux escroqueries et à la fraude. La commission dit avoir mobilisé ses équipes pour traiter des dizaines de milliers de contenus qu’elle juge préjudiciables. Ces chiffres décrivent l’activité qu’elle invoque à l’appui de sa demande ; ils ne constituent pas une constatation du tribunal.

Une seconde action concerne des vidéos republiées

L’autre procédure porte sur la remise en ligne de contenus du blogueur Wan Muhammad Azri Wan Deris, connu sous le nom de Papagomo. Selon la commission, ces contenus étaient visés par une injonction provisoire rendue le 19 juin par la Haute Cour de Kuala Lumpur. Elle reproche à Google de ne pas avoir pris les mesures qu’elle jugeait nécessaires lorsque les contenus ont été republiés. Il s’agit donc d’un dossier distinct de celui des annonces de jeux d’argent et d’escroqueries.

Deux demandes civiles, pas de sanction prononcée

Dans chaque procédure, le régulateur réclame 300 millions de ringgits, répartis à parts égales entre dommages-intérêts ordinaires, majorés et exemplaires. Il invoque notamment la loi de 1998 sur les communications et le multimédia, la loi de 2025 sur la sécurité en ligne et les obligations prévues par la licence de la plateforme. L’annonce ne fait état d’aucune décision sur le fond. Une réponse de Google aux deux actions n’a pas été confirmée au moment de cette publication.

Photo d’archives : panneau du siège de Google à Mountain View, Californie. Runner1928 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Recadrage et titrage sous la même licence.

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